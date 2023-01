Nemecko od 2.1. zruší povinnosť nosenia rúšok v diaľkovej doprave

Berlín 13. januára (TASR) - Nemecko zruší od 2. februára povinnosť nosenia ochranných rúšok v diaľkových vlakoch a autobusoch pre zlepšujúcu sa epidemiologickú situáciu v krajine. V piatok to oznámil nemecký minister zdravotníctva Karl Lauterbach, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Lauterbach rozhodol po konzultáciách s ministrami 16 spolkových krajín, keďže situácia s covidom je v Nemecku stabilizovaná. Zároveň však ľudí vyzval, aby naďalej dobrovoľne nosili ochranné rúška vo vlastnom záujme a koronavírus by nemal byť braný na ľahkú váhu.



Minister zdravotníctva povedal, že k zrušeniu rúšok prispelo viacero faktorov vrátane vyššej imunity obyvateľstva a nižšej šance na výskyt nových mutácii. Situácia v nemeckých nemocniciach považuje za "napätú, ale zvládnuteľnú".



Povinnosť nosiť ochranné rúško v diaľkových vlakoch a autobusoch, ktorá v Nemecku platí od počiatočných fáz pandémie covidu, mala byť pôvodne zrušená 7. apríla.



Nemecko je jednou z poslednou európskych krajín, ktorá v súčasnosti vyžaduje nosenie rúšok v doprave. Mnoho členských krajín EÚ proticovidové opatrenia uvoľnilo už v roku 2022, píše AFP. Okrem Nemecka to platí aj v Španielsku. Tamojšia vláda uviedla, že povinnosť nosenia rúšok v diaľkových vlakoch a autobusoch bude v platnosti minimálne do marca 2023.