Nemecko od 7. júna umožní očkovanie detí a mladistvých od 12 rokov

Berlín 27. mája (TASR) - Nemecko od 7. júna umožní očkovanie proti ochoreniu COVID-19 aj pre deti a mladých ľudí vo veku od 12 do 16 rokov. Oznámila to kancelárka Angela Merkelová po štvrtkovom rokovaní s premiérmi nemeckých spolkových krajín, informuje agentúra AFP.



"Deti a mladí ľudia vo veku 12 a viac rokov budú mať od 7. júna možnosť prihlásiť sa na termín na očkovanie," povedala Merkelová. Upozornila však, že toto očkovanie nebude povinné a nebude mať vplyv na to, či deti budú môcť navštevovať školu alebo cestovať na dovolenku.



Európska agentúra pre lieky (EMA) by mala piatok schváliť použitie vakcíny od nemecko-amerického konzorcia BioNTech/Pfizer pre ľudí vo veku od 12 do 15 rokov. Kanada a USA už s očkovaním detí nad 12 rokov začali.



Nemecká Stála komisia pre očkovanie (STIKO) by svoje odporúčanie na očkovanie od veku 12 rokov mala vydať krátko po schválení vakcíny od BioNTech/Pfizer.



Experti však takisto majú výhrady a upozorňujú, že u detí sa vážny priebeh ochorenia COVID-19 vyskytuje zriedka a dodávky vakcín sú ešte stále obmedzené, píše AFP.



Viac ako 40 percent dospelých občanov Nemecka už dostalo prvú dávku vakcíny a 15 percent je plne zaočkovaných.



Zrýchlenie očkovacej kampane, testovanie a opatrenia Nemecku pomohli poraziť tretiu vlnu pandémie a krajina mohla zvoľniť opatrenia, píše AFP. Merkelová však občanov vyzvala, aby boli aj naďalej opatrní a dodržiavali opatrenia.