Nemecko budúci týždeň uvoľňuje reštrikcie pre sezónnych pracovníkov

Berlín 10. júna (TASR) - Nemecko od budúceho týždňa uvoľní reštrikcie pre sezónnych pracovníkov, ktorých cieľom bolo spomaliť šírenie nového koronavírusu. Informoval o tom v stredu zdroj z vlády, ktorý nechcel byť menovaný.



Kabinet kancelárky Angely Merkelovej schválil návrhy ministerky poľnohospodárstva Julie Kloecknerovej, aby sezónni pracovníci zo štátov Európskej únie (EÚ) a schengenského priestoru mohli od 16. júna bez obmedzení opäť vstúpiť na územie Nemecka.



Nemecko pritom predtým stanovilo, že do krajiny môže vstúpiť maximálne 80.000 sezónnych pracovníkov z iných štátov bloku v dôsledku pandémie, ale využilo len menej ako polovicu tejto kvóty.



Vzhľadom na to, že počet nových prípadov koronavírusu klesá a Nemecko ďalej zmierňuje blokády, farmári sa snažia zabezpečiť, aby boli pripravení na zber tohtoročnej úrody.



V minulom roku bolo v nemeckom poľnohospodárstve zamestnaných takmer 300.000 sezónnych pracovníkov z EÚ, najmä z Rumunska a Poľska.



Vláda v Berlíne však bude zároveň od zamestnávateľov vyžadovať zavedenie prísnych hygienických noriem. Vrátane vytvárania stálych tímov od začiatku prác, aby sa znížilo riziko šírenia vírusu. A ak jeden z pracovníkov ochorie, bude musieť byť izolovaný celý tím.



Nové pravidlá sa budú uplatňovať do 31. decembra.