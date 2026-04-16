< sekcia Zahraničie
Nemecko od začiatku vojny dodalo do Izraela zbrane za 6,6 milióna eur
Autor TASR
Berlín 16. apríla (TASR) - Nemecko počas prvých štyroch týždňov vojny proti Iránu povolilo vývoz vojenského materiálu do Izraela v hodnote 6,6 milióna eur. Vyplýva to z vládnych údajov, na ktoré vo štvrtok upozornila agentúra DPA, informuje TASR.
O zverejnenie údajov o exporte zbraní do Izraela požiadala strana Ľavica (Die Linke) a poskytnuté dáta pochádzajú z obdobia medzi 28. februárom a 27. marcom.
Podľa DPA je celkový export počas sledovaného obdobia pomerne nízky. Nemecká vláda koncom novembra zrušila exportné obmedzenia do Izraela pre vojnu v Pásme Gazy a odvtedy vydala exportné licencie v celkovej hodnote 166,95 milióna eur. Nezahŕňali ťažké zbrane, ako sú tanky alebo delostrelectvo, ale „iné vojenské vybavenie“.
Vývoz zbraní do Izraela v Nemecku je citlivou otázkou už od začiatku vojny v Pásme Gazy. Berlín najskôr vývoz vojenského materiálu zvýšil na znak solidarity s Izraelom po teroristickom útoku hnutia Hamas 7. októbra 2023. Pre narastajúci tlak v súvislosti s izraelským spôsobom vedenia vojny však v auguste 2025 kancelár Friedrich Merz nariadil pozastaviť vývoz vojenského materiálu, ktorý by mohol byť použitý v konflikte v Pásme Gazy. Čiastočné embargo vláda zrušila po uzavretí prímeria medzi Hamasom a Izraelom.
