Nemecko odhalilo proruskú dezinformačnú kampaň na platforme X

Berlín 26. januára (TASR) - Nemecko odhalilo rozsiahlu proruskú dezinformačnú kampaň, ktorá používa tisíce falošných účtov na sociálnej sieti X v snahe vyvolať hnev voči pomoci Nemecka určenej pre Ukrajinu. Vyplýva to zo správy nemeckého týždenníka Der Spiegel, ktorý nahliadol do vládnych dokumentov, informuje TASR podľa piatkovej správy agentúry AFP.



Odborníci, ktorých poverilo nemecké ministerstvo zahraničných vecí, použili špeciálny softvér na monitorovanie príspevkov na platforme X, predtým známej ako Twitter, zverejnených medzi 20. decembrom a 20. januárom. Narazili pritom údajne na 50.000 falošných používateľských účtov, ktoré spolu vyprodukovali vyše milión príspevkov v nemčine. Spoločnou témou príspevkov bolo obviňovanie nemeckej vlády, že zanedbáva nemeckých občanov a uprednostňuje pomoc Ukrajine vo vojne proti Rusku, uviedol Der Spiegel s odvolaním sa na analýzu ministerstva.



Tieto falošné účty tiež často zverejňovali webové linky na falošné správy zverejňované na weboch, ktoré boli navrhnuté tak, aby sa podobali na skutočné spravodajské portály. Analytici túto dezinformačnú kampaň spojili s kampaňou známou ako Dvojník, ktorú úrady už poznajú a je spájaná s Ruskom.



K odhaleniu kampane prišlo v čase rastúcich obáv z toho, ako by stále sofistikovanejšie dezinformačné kampane mohli ovplyvniť nadchádzajúce voľby.



Na východe Nemecka, kde sa na popredných miestach prieskumov umiestňuje krajne pravicová strana Alternatíva pre Nemecko (AfD), sa totiž tento rok budú konať tri regionálne voľby. V júni sa tiež uskutočnia voľby do Európskeho parlamentu.



Šéf diplomacie Európskej Únie Josep Borrell tento týždeň upozornil, že rok 2024 bude kritický pre boj proti dezinformačným kampaniam takých aktérov, akým je Rusko. Hlavným cieľom takýchto kampaní budú podľa Borrella najmä voľby.



Svetové ekonomické fórum tento rok taktiež označilo dezinformácie za hrozbu číslo jeden v nasledujúcich dvoch rokoch.