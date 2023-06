Nemecko odmieta poslať Ukrajine rakety s plochou dráhou letu

Vilnius 26. júna (TASR) - Nemecko sa nechystá dodať Ukrajine rakety s plochou dráhou letu Taurus, ktoré majú dosah 500 kilometrov, vyhlásil v pondelok v Litve spolkový minister obrany Boris Pistorius. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry DPA.



"Čo sa týka zbraní veľkého dosahu, chcem jasne zopakovať, že zaujímame opatrnú pozíciu – mimochodom, rovnako ako naši americkí partneri," uviedol Pistorius.



Ukrajina koncom mája požiadala Nemecko o dodanie rakiet Taurus. Nemecko sa však zdráha poskytnúť jej rakety s dosahom hlboko do ruského vnútrozemia, a to napriek uisteniam Kyjeva, že ich na takýto účel nepoužije.



Rakety Taurus KEPD 350 vyrába Nemecko spoločne so Švédskom.