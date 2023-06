Nemecko odmieta požiadavku malijskej junty na okamžitý odchod vojakov

Berlín 18. júna (TASR) - Nemecko v nedeľu uviedlo, že žiadosť vojenskej vlády Mali o okamžitý odchod mierových síl OSN z africkej krajiny je politicky motivovaná. Berlín nemení zámer riadneho stiahnutia svojich vojakov z tejto misie do mája 2024. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru Reuters.



Junta žiadosť predložila v piatok a odôvodnila ju "krízou dôvery" medzi malijskými predstaviteľmi a stabilizačnou misiou MINUSMA. Tá v krajine pôsobí desať rokov, zápasí však s problémami pri ochrane civilistov a vlastných vojakov.



Náhla požiadavka vyvolala obavy z ďalšieho chaosu v Mali, kde sa v nedeľu konalo referendum o zmene ústavy, zamerané na prípravu pôdy pre voľby a obnovenie civilnej vlády.



Berlín vyslal do Mali približne 1000 vojakov. Väčšina pôsobí neďaleko mesta Gao na severe krajiny, kde je ich hlavnou úlohou zhromažďovať prieskumné informácie pre 13.000-člennú misiu MINUSMA.



Mali zápasí s politickou a bezpečnostnou krízou od roku 2012, keď na severe krajiny vypukli separatistické a džihádistické povstania, ktoré sa rozšírili do susedných krajín. Rozsiahle územia tejto veľkej západoafrickej krajiny zostávajú mimo kontroly štátu.



Od roku 2020 vládne v Mali vojenská junta, ktorá čoraz viac obmedzuje pôsobenie príslušníkov mierovej misie OSN. Ukončila tiež dlhoročné spojenectvo s Francúzskom, ktoré vlani z krajiny stiahlo kontingent svojich vojakov bojujúcich voči džihádistom.



Junta sa namiesto tradičných západných spojencov obrátila na Rusko, aby jej pomohlo s posilnením vojenského potenciálu. Západné vlády sú znepokojené prítomnosťou ruskej súkromnej žoldnierskej Vagnerovej skupiny v krajine.



Súčasný mandát MINUSMA tento mesiac vyprší. Predĺžiť ho musí Bezpečnostná rada OSN do 30. júna rezolúciou, ktorej schválenie si vyžaduje najmenej deväť hlasov za a žiadne veto zo strany stálych členov rady – Ruska, Číny, USA, Británie a Francúzska.