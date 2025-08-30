< sekcia Zahraničie
Nemecko odmieta schváliť sankcie EÚ voči Izraelu pre vojnu v Gaze
Autor TASR
Kodaň 30. augusta (TASR) - Nemecko zatiaľ nepodporí sankcie Európskej únie (EÚ) ohľadom katastrofickej humanitárnej situácie v Pásme Gazy, uviedol v sobotu tamojší minister zahraničných vecí Johann Wadephul. TASR informuje podľa správy agentúry DPA.
Európska komisia (EK) navrhla pozastaviť financovanie výskumu pre izraelské spoločnosti po tom, čo interné preskúmanie EÚ dospelo k záveru, že izraelské kroky v Gaze porušujú dohodu medzi EÚ a Izraelom, ktorá zaväzuje obe strany rešpektovať ľudské práva.
Je však nepravdepodobné, že plánované opatrenie bude mať výraznejší vplyv na politické rozhodovanie a vojenské akcie Izraela v Pásme Gazy, povedal Wadephul v sobotu v dánskej Kodani, kde sa zúčastňuje na schôdzke ministrov zahraničných vecí EÚ. Aj preto Nemecko tento návrh nepresvedčil, dodal.
Wadephul zdôraznil, že Berlín miesto toho obmedzuje dodávky zbraní do Izraela. „Verím, že ide o veľmi cielené opatrenie, ktoré je veľmi dôležité a veľmi potrebné,“ uviedol.
V EÚ v súčasnosti vládne rozkol v tom, ako reagovať na vojnu v Gaze a zhoršujúcu sa situáciu tamojších civilistov, konštatuje DPA.
Šéfka zahraničnej politiky EÚ Kaja Kallasová predtým v sobotu podotkla, že v tejto súvislosti „nie je optipistická“ ohľadom dosiahnutia akejkoľvek spoločnej dohody o krokoch voči Izraelu kvôli vojne v Gaze, píše agentúra AFP.
„Nie som veľmi optimistická a dnes určite neprijmeme žiadne rozhodnutia,“ povedala Kallasová novinárom na začiatku schôdzky v Kodani, ktorej predsedá.
Hlavnými témami neformálneho stretnutia ministrov zahraničných vecí EÚ budú masívne ruské útoky na ukrajinskú metropolu Kyjev, balík sankcií voči Rusku naplánovaný na 19. septembra a spomínaná možná reakcia EÚ na kroky Izraela v Pásme Gazy, pripomína agentúra APA.
