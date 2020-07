Nemecko odmietlo možnosť návratu Ruska do skupiny G7

Berlín 27. júla (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas odmietol možnosť návratu Ruska do elitného zoskupenia G7 po tom, ako americký prezident Donald Trump nedávno navrhol opätovné prijatie Moskvy do tohto klubu vedúcich ekonomických mocností.



"Príčinou vyradenia Ruska bola jeho anexia Krymu a intervencia na východe Ukrajiny," uviedol Maas v rozhovore pre pondelkové vydanie nemeckých denníkov Rheinische Post a General-Anzeiger. "Pokiaľ sa nevyrieši táto otázka, nevidím nijakú šancu," povedal Maas.



Návrat Ruska navrhol Trump v máji, keď oznámil plány na odklad každoročného summitu G7 do septembra v dôsledku koronavírusovej pandémie. Dodal, že zoznam pozvaných by rád rozšíril o Austráliu, Rusko, Južnú Kóreu a Indiu.



Podľa Trumpových slov je "zdravým rozumom" pozvať na rozšírený summit G7 aj ruského prezidenta Vladimira Putina, pretože krajiny potrebujú rokovať s Moskvou, a to napriek jej politike na medzinárodnej scéne a ilegálnemu pripojeniu ukrajinského Krymu.



Rusko bolo v G7 (vtedy ešte G8) do roku 2014, keď došlo k zmieneným udalostiam.



Maas vyhlásil, že vzťah s Ruskom je momentálne komplikovaný. "Rusko samotné môže najviac prispieť k otvoreniu týchto dverí," podotkol Maas na margo myšlienky opätovného prijatia Moskvy do skupiny G7, ktorú tvoria Spojené štáty, Kanada, Nemecko, Japonsko, Francúzsko, Británia a Taliansko.



Šéf nemeckej diplomacie však zdôraznil, že Rusko je potrebné pri riešení konfliktov v Sýrii, Líbyi a na Ukrajine.



Nemecko momentálne zastáva rotujúce predsedníctvo v Rade Európskej únie a podieľa sa na diplomacii zameranej na ukončenie konfliktoch v daných troch krajinách. Nemecko je zároveň nestálym členom Bezpečnostnej rady OSN.



Správu priniesla stanica Slobodná Európa s odvolaním sa na tlačové agentúry DPA a Reuters.