Nemecko odovzdá zodpovednosť pri opatreniach spolkovým krajinám

Berlín 6. mája (TASR) - Šestnásť nemeckých spolkových krajín prevezme zodpovednosť za uvoľňovanie obmedzení zavedených z dôvodu pandémie nového koronavírusu, ale budú musieť rýchlo reagovať na výskyt nových prípadov nákazy. Tlačovej agentúre DPA to v stredu povedali zdroje po konferenčnom telefonickom rozhovore krajinských lídrov a nemeckej kancelárky Angely Merkelovej.



Je to v podstate koniec snahy Merkelovej koordinovať celoštátnu reakciu na pandémiu. Už v predchádzajúcich týždňoch niekoľko spolkových krajín urobilo rôzne čiastočné kroky, ktorými zmiernili prísne obmedzenia v živote a pohybe ľudí, a to bez kancelárkinho požehnania.



Takéto regionálne variácie v zmierňovaní opatrení umožňuje federálna deľba právomocí, čo je počas súčasnej krízy veľkou témou diskusie.



Na základe dohody dosiahnutej v stredajšom telefonáte však regionálni lídri nedostali úplnú slobodu v rozhodovaní.



Zdroje uviedli, že vlády jednotlivých spolkových krajín sa dohodli, že pri výskyte nových prípadov nákazy obmedzia uvoľňovanie - to znamená, že ak okres alebo mesto zaznamenajú viac ako 50 nových prípadov infekcie na 100.000 obyvateľov počas sedemdňového obdobia, región bude musieť znovu zaviesť prísne opatrenia.