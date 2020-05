V Nemecku odstrelili dve chladiace veže odstavenej elektrárne

Berlín 14. mája (TASR) – Dve chladiace veže odstavenej jadrovej elektrárne Philippsburg na juhozápade Nemecka dnes zdemolovali pomocou výbušnín. Informovala o tom agentúra AP.



Obe takmer 150 metrov vysoké veže zničili kontrolované explózie ráno krátko po 06:00 SELČ. Presný čas demolácie bol utajovaný, aby sa na mieste v období pandémie nezhromaždil veľký počet ľudí.



Elektráreň definitívne vyradili z prevádzky v decembri 2019. Nemecká vláda rozhodla o urýchlenom ukončení využívania jadrovej energie po katastrofe, ktorá po zemetrasení postihla v roku 2011 elektráreň v japonskej prefektúre Fukušima. Do roku 2022 majú byť uzavreté všetky zostávajúce jadrové elektrárne v Nemecku.



Na mieste jednej z veží bude postavená trafostanica, ktorá zabezpečí distribúciu elektrickej energie vyrobenej obnoviteľnými zdrojmi zo severného Nemecka na juh krajiny.



Dva reaktory vo Philippsburgu boli odstavené v rokoch 2011 a 2019. Blok Philippsburg 2 do konca decembra 2019 pokrýval jednu šestinu dopytu po elektrine v spolkovej krajine Bádensko-Württembersko. Jediná ďalšia jadrová elektráreň v tomto regióne - Neckarwestheim 2 - musí ukončiť výrobu elektriny do konca roka 2022.