V Nemecku odsúdili Afgancov, ktorí plánovali útok na švédsky parlament

Berlín 27. februára (TASR) - V Nemecku vo štvrtok odsúdili dvoch Afgancov, ktorí plánovali útok na budovu švédskeho parlamentu ako pomstu za protestné pálenia Koránu. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.



Podozrivých odsúdil najvyšší krajinský súd v Durínsku zo spolčenia s cieľom "zabiť členov parlamentu v reakcii na pálenie Koránu vo Švédsku". Afganci Ibrahim M. G., ktorého odsúdili na päť rokov a šesť mesiacov, a Ramin N., ktorému udelili trest štyri roky a dva mesiace, údajne plánovali útok, ale nepodarilo sa im nakúpiť zbrane.



Odsúdení sú podľa súdu sympatizanti teroristickej skupiny Islamský štát (IS) a do Nemecka prišli medzi rokmi 2015 a 2016. Na internete údajne hľadali možnosti dopravy do Švédska a spôsoby, ako tam nakúpiť strelné zbrane. Dvaja Afganci sa neúspešne pokúšali kúpiť zbrane aj na čiernom trhu v Českej republike.



Islamistickí extrémisti spáchali v Nemecku v posledných rokoch niekoľko útokov, z ktorých najsmrteľnejší bol útok nákladným autom na berlínskom vianočnom trhu v decembri 2016, pri ktorom zahynulo 12 ľudí.



V spojitosti s pálením Koránu nemecká prokuratúra v októbri 2023 obvinila aj dvoch sýrskych bratov, ktorí plánovali útok na kostol vo Švédsku.



V roku 2023 sa po celom Švédsku uskutočnila séria pálení Koránu odporcami prisťahovalectva, čo vyvolalo pobúrenie v moslimskom svete.