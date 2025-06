Nemecko odsúdilo iránsky útok na Izrael

Berlín 13. júna (TASR) - Nemecké ministerstvo zahraničných vecí v piatok odsúdilo „nevyberavý iránsky útok na izraelské územie“. Napísalo to v piatok na sociálnej sieti X viac než dve hodiny po tom, čo izraelská armáda vyhlásila, že veľká časť odvetnej salvy iránskych dronov za rozsiahly izraelský letecký útok na Irán bola zneškodnená ešte mimo územia Izraela, píše TASR.



Spolkové ministerstvo zahraničných vecí zhodnotilo situáciu po „cielených útokoch Izraela na iránske jadrové zariadenia“ ako dramatickú eskaláciu. Podľa neho je tento vývoj „viac než alarmujúci“.



„Rozhodne odsudzujeme nevyberavý iránsky útok na izraelské územie. Iránsky jadrový program porušuje Zmluvu o nešírení jadrových zbraní a predstavuje hrozbu pre celý región – predovšetkým pre Izrael. Izrael má právo brániť svoju existenciu a bezpečnosť svojich občanov,“ vyhlásil nemecký rezort diplomacie.



Zároveň vyzval všetky zúčastnené strany, aby sa vyhli ďalšej eskalácii. „Nemecko sa naďalej pridŕža diplomacie – spolu so svojimi partnermi v Európe a v Spojených štátoch,“ dodalo ministerstvo zahraničných vecí v Berlíne.



Izrael v noci na piatok 13. júna spustil prvú sériu svojich „preventívnych úderov“ proti vojenským a jadrovým cieľom v Iráne. Izraelská armáda tvrdí, že v rámci útoku vážne poškodila podzemný komplex v Natanze, kde sa nachádzali centrifúgy na obohacovanie uránu a podporná infraštruktúra. Podobné zariadenia vo Fordó, Isfaháne a Búšehri údajne cieľom neboli.



Pod paľbou sa ocitli aj raketové základne a infraštruktúra pre balistické strely. Cieľom bolo oslabiť schopnosť Iránu odpovedať raketovým protiútokom a obmedziť jeho technologický rozvoj v tejto oblasti.



Pri útoku zahynuli aj viacerí vysokopostavení velitelia iránskych ozbrojených síl vrátane náčelníka generálneho štábu Mohammada Bágherího a hlavného veliteľa Iránskych revolučných gárd Hosejna Salámího. Medzi obeťami je tiež najmenej šesť odborníkov na jadrový výskum. V obytných štvrtiach Teheránu si útoky vyžiadali 78 obetí na životoch a 329 zranených.



Irán v reakcii na izraelské údery vypustil asi 100 dronov smerom na izraelské územie. Izraelské letectvo drony zostreľovalo mimo územia Izraela, údajne veľkú časť z nich zneškodnilo. Ani podľa podvečernej správy agentúry AP nebolo jasné, či nejaké iránske drony prenikli do Izraela.