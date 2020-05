Nemecko odvolá varovanie pred cestovaním do 31 európskych krajín

Berlín 26. mája (TASR) - Nemecká vláda chce od 15. júna odvolať varovania pred cestami do 31 európskych krajín vrátane Slovenska, ak to dovolí epidemická situácia. Informovala o tom v utorok agentúra DPA.



Ako vyplýva z dokumentu nemeckého kabinetu s názvom Kritériá pre uľahčenie vnútroeurópskeho cestovného ruchu, o ktorom sa bude zrejme hlasovať v stredu, vláda chce povoliť cestovanie do 26 členských štátov EÚ, Veľkej Británie, ako aj do štyroch krajín, ktoré nie sú v EÚ, ale sú súčasťou schengenského priestoru - Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko.



Oživenie turizmu je dôležité pre cestujúcich, pre oblasť cestovného ruchu v Nemecku, ako aj stabilitu ekonomík v cieľových krajinách, píše sa v návrhu dokumentu z dielne ministerstva zahraničných vecí.



Šéf nemeckej diplomacie Heiko Maas už 18. mája avizoval, že plánuje zrušiť varovanie pred cestovaním do všetkých krajín sveta, ktoré vydal 17. marca. Nahradiť by ho mali odporúčania pre jednotlivé krajiny v závislosti od ich epidemiologickej situácie.



Nemecko chce na ochranu dovolenkárov pred nákazou koronavírusom SARS-CoV-2 presadiť v EÚ spoločné bezpečnostné kritériá. Navrhuje napríklad, aby aj ostatné európske štáty nasledovali jeho príklad a stanovili hornú hranicu 50 nových prípadov nákazy na 100.000 obyvateľov za sedem dní. Ak v Nemecku dôjde k prekročeniu tohto limitu, znamená to opätovné zavedenie karanténnych opatrení.



Globálne varovanie pred vycestovaním z Nemecka znamenalo nezvyčajný krok, keďže doteraz sa väčšinou takéto opatrenia týkali výlučne ohrozenia života, a to najmä v krízových oblastiach, akými sú Sýria či Afganistan. V uplynulých týždňoch nemecká vláda repatriovala viac než 240.000 turistov.