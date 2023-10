Nemecko ohlásilo humanitárnu pomoc pre civilné obyvateľstvo v Gaze

Ammán 20. októbra (TASR) - Nemecko sa rozhodlo navýšiť svoju podporu civilnému obyvateľstvu v pásme Gazy, a to núdzovou humanitárnou pomocou vo výške 50 miliónov eur. Oznámila to vo štvrtok v Jordánsku nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.



Zmienené finančné prostriedky sú určené na podporu organizácií ako Svetový potravinový program (WFP), Detský fond OSN (UNICEF) a najmä Agentúra OSN pre pomoc a prácu v prospech palestínskych utečencov (UNRWA). Baerbocková to priblížila počas tlačovej konferencii v Ammáne, ktorú absolvovala so svojím jordánskym náprotivkom Ajmanom Safadím.



Šéfka nemeckej diplomacie dodala, že jej krajina je pripravená vyslať do pásma Gazy aj zdravotnícke tímy. Spoločne so Safadím zároveň vyzvala na vyriešenie konfliktu v Gaze. Obaja ministri dodali, že spravia všetko pre to, aby zabránili vypuknutiu ešte rozsiahlejšej vojny na Blízkom východe.