Olaf Scholz je prvým kancelárom, ktorý má konto na Twitteri

Berlín 14. februára (TASR) - Olaf Scholz sa stal v nedeľu prvým nemeckým kancelárom, ktorý má oficiálne konto na sieti Twitter. Účet @bundeskanzler bol vytvorený približne dva mesiace po tom, ako zložil prísahu, informovala agentúra DPA.



Vo svojom prvom príspevku Scholz zablahoželal Frankovi-Walterovi Steinmeierovi k jeho znovuzvoleniu za spolkového prezidenta. Na záver napísal: "Ahoj, Twitter!"



O niekoľko hodín neskôr sa Scholz poďakoval tým, ktorí už na Twitteri začali sledovať jeho príspevky. "Kancelárom som sa stal s cieľom vysvetľovať svoju politiku – odteraz sa to bude diať aj na tomto kanáli. Aspoň do tej miery, do akej to umožňuje 280 znakov. Teším sa!"



V pondelok krátko po polnoci mal Scholzov účet viac ako 51.000 sledovateľov.



Scholz si ponechá aj svoj osobný účet @OlafScholz, na ktorom bude zverejňovať príspevky týkajúce sa Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) a svojho volebného obvodu.



Scholzova predchodkyňa Angela Merkelová nemala oficiálne konto na Twitteri. Jej vyjadrenia sprostredkoval na tejto sociálnej sieti zvyčajne hovorca vlády Steffen Seibert.