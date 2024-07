Nemecko opäť odmietlo výzvy na dodanie stíhacích lietadiel Ukrajine

Berlín 15. júla (TASR) - Nemecká vláda v pondelok opäť odmietla výzvy na dodanie stíhacích lietadiel na Ukrajinu. Urobila tak po tom, ako opozičný líder Friedrich Merz zo stredopravicovej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) vyhlásil, že túto myšlienku podporuje. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry DPA.



Hovorca spolkovej vlády Steffen Hebestreit uviedol, že Ukrajina má už toto leto dostať od svojich západných partnerov niekoľko lietadiel typu F-16, ktoré Nemecko nevlastní.



"Nemá zmysel odovzdávať Ukrajine rôzne typy stíhacích lietadiel. Aj keď môžu zvonku vyzerať podobne, ich ovládanie je veľmi odlišné. Vyžaduje si to dlhodobý výcvik," povedal Hebestreit. Merz v nedeľu v rozhovore pre nemeckú verejnoprávnu televíznu stanicu ARD žiadal o ďalšiu pomoc pre Ukrajinu.



"Zdá sa mi do istej miery prijateľné, že teraz pomôžeme Ukrajine aspoň získať kontrolu nad vlastným vzdušným priestorom. Pretože tieto raketové útoky, ku ktorým teraz dochádza v čoraz väčšom počte – proti infraštruktúre, proti dodávkam elektriny a vody, proti nemocniciam, opatrovateľským domom – nemožno dostať pod kontrolu len zo zeme," povedal Merz.



"Preto sa o dodávke stíhacích lietadiel na Ukrajinu už rozhodlo v mnohých krajinách sveta vrátane tých v Európe. My ako Nemci by sme nemali zaostávať," dodal Merz. Hebestreit v pondelok povedal, že Merzov návrh nie je nový a že Merz by mal vedieť, že Nemecko nemôže Ukrajine dodať rovnaký typ lietadiel.



Hovorca nemeckého ministerstva obrany uviedol, že Nemecko by malo naďalej ponúkať Ukrajine špecializovanú pomoc. "V minulosti sa v súvislosti s pomocou pre Ukrajinu ukázalo, že nie je lepšie, keď sa každý snaží robiť všetko.