Nemci zas predĺžia kontroly na hraniciach s ČR, Poľskom a Švajčiarskom

Berlín 29. mája (TASR) - Nemecko v stredu oznámilo predĺženie hraničných kontrol na svojich hraniciach s Poľskom, Českom a Švajčiarskom o ďalších šesť mesiacov. Spolkové ministerstvo vnútra to už nahlásilo Európskej komisii s odôvodnením, že tak chce bojovať proti prevádzačstvu a nelegálnej migrácii. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.



Kontroly na hraniciach Nemecka s Poľskom, Českom a Švajčiarskom sa tak - s platnosťou od 15. júna - predlžujú do 15. decembra.



"Spolková polícia v rámci aktuálnych kontrol na vnútorných hraniciach vrátane hraníc s Rakúskom od októbra 2023 zatkla zhruba 920 pašerákov," uviedla v stredu nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová.



Kontroly na nemecko-rakúskych hraniciach sú v platnosti už od jesene 2015 a aktuálne sú v platnosti do 11. novembra, píše DPA.