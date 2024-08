Nemecko opäť vyzvalo svojich občanov v Libanone, aby opustili krajinu

Berlín 8. augusta (TASR) - Nemecké ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok opäť vyzvalo nemeckých občanov v Libanone, aby opustili krajinu, alebo sa pripravili na urýchlený odchod, a to v súvislosti so stupňujúcim sa napätím medzi Izraelom a Iránom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Hovorkyňa ministerstva uviedla, že nemeckým občanom v Libanone zaslalo ministerstvo ďalší list, v ktorom ich vyzvalo na bezodkladné opustenie krajiny, keďže sa očakáva reakcia Teheránu na zabitie vodcu palestínskeho militantného hnutia Hamas Ismáíla Haníju a vojenského veliteľa libanonského militantného hnutia Hizballáh Fuáda Šukra.



V správe ministerstva sa ďalej uvádza, že tí, ktorí zostanú v Libanone, "môžu byť nútení postarať sa o seba v krízovej oblasti počas dlhšieho obdobia".



"Veľvyslanectvo naliehavo vyzvalo ľudí, aby si urobili zásoby potravín, liekov a hotovosti na niekoľko týždňov," povedala nemecká hovorkyňa.



Začiatkom týždňa bolo v Libanone 2100 nemeckých občanov, píše DPA. Nemecká ambasáda v Libanone uviedla, že zrušenie komerčných letov, dočasné zatvorenie letiska alebo znemožnenie iných spôsobov odchodu by automaticky nevyvolalo okamžitú evakuačnú operáciu nemeckej vlády.



Veľvyslanectvo oznámilo, že v prípade evakuácie sa musia občania sami dostaviť na určené miesto odchodu a cestovať je možné len s kompletnými a platnými cestovnými dokladmi. Dodalo tiež, že účasť na evakuácii nie je bezplatná.



Podľa vyjadrenia nemeckej ministerky vnútra Nancy Faeserovej sú bezpečnostné zložky v krajine v stave vysokej pohotovosti vzhľadom na napätú situáciu na Blízkom východe a pozorne sledujú "ako prípadná ďalšia eskalácia ovplyvní bezpečnostnú situáciu v Nemecku". Riziko eskalácie konfliktu v regióne je podľa nej vysoké a situáciu označila za extrémne nebezpečnú.



Feaserová upozornila aj na nárast antisemitistických zločinov od začiatku vojny v Pásme Gazy a uviedla, že bezpečnostné zložky robia všetko preto, aby zastavili špirálu, ktorá vedie od násilia na Blízkom východe k ešte "odpornejšiemu" antisemitizmu v Nemecku.