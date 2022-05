Nemecko opäť žaluje Taliansko pre spory v súvislosti s obdobím nacizmu

Na archívnej snímke sudcovia v budove Medzinárodného súdneho dvora (ICJ) 3. októbra 2018 v Haagu. Foto: TASR/AP

Haag 1. mája (TASR) - Nemecko podalo na najvyššom súde OSN žalobu voči Taliansku v dlhodobom spore o reparácie z druhej svetovej vojny. Medzinárodný súdny dvor (ICJ) oznámil podanie žaloby v piatok večer, informovala v sobotu agentúra Reuters.Nemecko vysvetlilo, že žalobu podáva preto, že Rím nerešpektuje jurisdikčnú imunitu Nemecka ako suverénneho štátu.Berlín v spore argumentuje rozhodnutia tribunálu OSN z roku 2012, v ktorom ICJ potvrdil, že Nemecko má právnu imunitu voči stíhaniu obetí nacistických zverstiev na zahraničných súdoch.V tomto rozhodnutí sa uvádza, že taliansky najvyšší súd v roku 2008 porušil nemeckú suverenitu, keď rozhodol, že taliansky civilista má nárok na odškodnenie za to, že bol v roku 1944 deportovaný do Nemecka na otrocké práce.Nemecko vo svojej novej žalobe tvrdí, že napriek tomuto rozhodnutiu "".V spore, ktorý Berlín vyhral v roku 2012, Nemecko argumentovalo, že rozhodnutie talianskeho najvyššieho súdu spochybnilo reštitučný systém zavedený po porážke nacistov. Na jeho základe Nemecko od 50. rokov 20. storočia zaplatilo ako reparácie desiatky miliárd eur.Nemecko v novej žalobe žiada sudcov haagskeho súdu, aby vyhlásili, že "", a to tým, že umožnilo začatie občianskoprávneho konania proti Nemecku v súvislosti s nacistickými vojnovými zločinmi a plánuje dražbu štyroch nehnuteľností vo vlastníctve Nemecka v Ríme.Reuters pripomína, že séria sporov o odškodnenie za krivdy v druhej svetovej vojne sa začala v roku 2008, keď taliansky najvyšší súd rozhodol, že Nemecko má zaplatiť približne milión eur rodinám deviatich ľudí, ktorí boli medzi 203 osobami zabitými nemeckou armádou v roku 1944 počas masakry v toskánskom meste Civitelle. Nasledovalo niekoľko podobných žiadostí o odškodnenie.