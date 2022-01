Nemecko opäť zaradí Rakúsko medzi vysokorizikové krajiny

Berlín 14. januára (TASR) - Nemecká spolková vláda od nedele opäť zaradí Rakúsko na zoznam vysokorizikových krajín pre vysoký výskyt počtu prípadov koronavírusu. Oznámil to v piatok Inštitút Roberta Kocha (RKI), informovala agentúra DPA.



Pridanie na zoznam vysokorizikových krajín znamená, že nezaočkovaní ľudia prichádzajúci z týchto krajín musia po príchode do Nemecka absolvovať desaťdňovú karanténu. Skrátiť ju je možné až po piatich dňoch v prípade absolvovania testu s negatívnym výsledkom. Deťom, ktoré ešte nedovŕšili vek šesť rokov, sa izolácia automaticky končí päť dní po nástupe do karantény.



Spolkové ministerstvo zahraničných vecí zároveň varuje všetkých Nemcov, aby zvážili cesty to vysokorizikových oblastí. DPA pripomína, že opatrenie uľahčuje bezplatné zrušenie už objednaných zájazdov. Agentúra zdôraznila, že Nemci nemajú zákaz cestovať do zahraničia.