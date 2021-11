Súd v Nemecku: Opatrenia proti covidu v tretej vlne boli zákonné

Karlsruhe 30. novembra (TASR) - Nemecký ústavný súd v Karlsruhe v utorok rozhodol, že rozsiahle protipandemické opatrenia, ktoré zaviedla spolková vláda počas tretej vlny infekcie COVID-19, ako napríklad zákazy nočného vychádzania, zatváranie škôl či obmedzenia kontaktov, boli zákonné. Informovala o tom agentúra AFP s tým, že tento krok môže pripraviť pôdu na ďalšie obmedzenia počas aktuálnej vlny nákazy.



Súd rozhodol, že tzv. systém núdzovej brzdy, ktorý v apríli tohto roku zaviedla nemecká vláda, bol v súlade s ústavou a úmerný danej situácii. Zákaz prezenčnej výučby takisto nebol v rozpore s právom na školské vzdelávanie. Vláda v Berlíne na jar 2021 na základe núdzovej brzdy nariadila zavádzanie viacerých reštrikcií v prípade, že hodnota sedemdňovej incidencie v určitom regióne prekročí 100 nakazených na 100.000 obyvateľov.



Rozhodnutie súdu Karlsruhe prišlo niekoľko hodín predtým, než sa začnú virtuálne rokovania kancelárky Angely Merkelovej, jej nástupcu Olafa Scholza a premiérov 16 spolkových krajín týkajúce sa sprísňovania protipandemických pravidiel.



Šéf úradu kancelárky Helge Braun pre stanicu RTL uviedol, že tento verdikt ukáže, "po ktorej z týchto dvoch ciest by sme sa mali vydať".



V Nemecku evidujú aktuálne rekordné počty nakazených covidom – v utorok nahlásili zdravotnícke úrady Inštitútu Roberta Kocha (RKI) za posledných 24 hodín 45.753 infikovaných a 388 obetí. Nemocnice vo viacerých regiónoch sú preťažené a pacientov musia posielať do iných častí krajiny.



Hoci Nemecko v posledných týždňoch zaviedlo viaceré obmedzenia vrátane povinnosti preukazovať sa covidpasom v zamestnaní či vo verejnej hromadnej doprave, vláda zvažuje ďalšie reštrikcie.



Nastávajúci vicekancelár Robert Habeck zo strany Zelených v utorok v relácii Morgenmagazin stanice ZDF vyzval na ďalšie sprísnenie opatrení. "Čo sa musí stať, je absolútne jasné: musia sa obmedziť kontakty," povedal. Navrhol tiež zákaz vstupu neočkovaným ľuďom do "všetkých verejných zariadení" okrem obchodov s tzv. základným tovarom, akými sú napríklad supermarkety. Zdôraznil, že "lockdown pre neočkovaných" považuje za nevyhnutný. "Budeme potrebovať nové jednotné pravidlá, aby sme prekonali zimu," dodal.