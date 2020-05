Nemecké spolkové krajiny poľavujú opatrenia v boji proti COVID-19

Magdeburg 2. mája (TASR) - Nemecká spolková krajina Sasko-Anhaltsko zmierni od pondelka obmedzenia regulujúce sociálne kontakty, ktoré sú v platnosti už šesť týždňov. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na sobotňajšie rozhodnutie krajinskej vlády.



Od pondelka sa tak bude môcť na verejnosti spoločne zdržiavať päť osôb, ktoré pritom nemusia žiť v spoločnej domácnosti. Od 23. marca bolo povolené stretávať sa na verejnosti najviac s jednou osobou.



Začiatkom budúceho týždňa sa v Sasku-Anhaltsku otvoria aj všetky obchody nezávisle od veľkosti predajnej plochy, ako aj kaderníctva, masážne, kozmetické či nechtové štúdiá a autoškoly, napísal denník Die Welt. Povolené budú aj bezkontaktné športy, ako napríklad tenis, ľahká atletika či jazdenie na koni.



Od 8. mája by sa mali otvoriť aj detské ihriská. Od 11. mája budú mať na hodinu denne povolené návštevy aj seniori žijúci v domovoch dôchodcov.



V Sasku-Anhaltsku registrujú relatívne nízky počet nakazených (1600) a 44 úmrtí, čo umožnilo zaviesť plánované zmiernenia obmedzení.



V Sasku otvoria v pondelok knižnice, archívy, múzeá, galérie či zoo. Na omšiach sa od pondelka bude môcť zúčastniť viac ako 15 osôb a povolené budú aj zhromaždenia vo vonkajších priestoroch do 50 účastníkov. Od 6. mája sa do škôl vrátia študenti gymnázií či iných stredných škôl, ktorí v roku 2021 končia štúdium.



Všetky obchody otvoria od pondelka aj v Sársku, ako povedal v sobotu v meste Saarbrücken tamojší premiér Tobias Hans. Doteraz bolo povolené len otvorenie obchodov do 800 metrov štvorcových. Na celkovú plochu 20 metrov štvorcových však bude môcť vstúpiť len jeden zákazník. Od pondelka v Sársku sprístupnia opäť aj múzeá, zoologické záhrady či vonkajšie detské ihriská.