Opera Parsifal otvorí wagnerovské hudobné slávnosti v Bayreuthe

Mníchov 25. júla (TASR) - Novodobým uvedením opery Parsifal od hudobného skladateľa Richarda Wagnera sa v utorok začnú tradičné wagnerovské hudobné slávnosti v bavorskom meste Bayreuth, kde tento umelec niekoľko rokov pôsobil. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Inscenáciu amerického režiséra Jaya Scheiba doplnia virtuálne prvky, ktoré bude vidieť pomocou špeciálnych okuliarov. Z finančných dôvodov je k dispozícii len 330 takýchto okuliarov, hoci kapacita opernej sály je 2000 ľudí.



V programe tohtoročných slávností je aj verzia Wagnerovho štvordielneho operného cyklu Prsteň Nibelungov, či opery Tannhäuser, Tristan a Izolda a Bludný Holanďan. Festival býva každoročne vypredaný. Tento rok však boli lístky k dispozícii ešte tesne pred jeho začiatkom. Cena lístkov sa zvýšila pre rastúcu infláciu.



Festival sa koná v Markgrófskom opernom dome (Markgräfliches Opernhaus) a potrvá do 28. augusta. Mesto Bayreuth tradične na otvorenie slávností pozýva popredné osobnosti z oblasti politiky či vedy. Tento rok to bude predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.



Príde aj bývalá nemecká spolková kancelárka Angela Merkelová, známa pozitívnym vzťahom k Wagnerovej hudbe. Jej nástupca (spolkový kancelár) Olaf Scholz však do Bayreuthu nepríde. Účasť však prisľúbili viacerí ďalší nemeckí politici a herci.



Prvý ročník festivalu sa konal v roku 1876. Program pozostáva z opier Richarda Wagnera. Tento skladateľ, divadelný režisér a dirigent sa narodil v roku 1813 v Lipsku a zomrel v roku 1883 v Benátkach.



Wagner žil niekoľko rokov v meste Bayreuth, ležiacom asi 220 kilometrov severne od Mníchova. Má viac než 74.000 obyvateľov.