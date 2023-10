Opoziční konzervatívci vyhrali krajinské voľby v Bavorsku a Hesensku

Mníchov 9. októbra (TASR) - Konzervatívne opozičné stredopravicové strany CDU a CSU zvíťazili podľa predbežných výsledkov v nedeľných voľbách do krajinských parlamentov v nemeckých spolkových krajinách Bavorsko a Hesensko. Slabé výsledky naopak zaznamenali strany patriace k stredoľavicovej vládnej koalícii kancelára Olafa Scholza.



Oproti voľbám z roku 2018 si zároveň v oboch prípadoch výrazne polepšila krajne pravicová Alternatíva pre Nemecko (AfD), píše TASR podľa agentúry DPA.



V Hesensku zvíťazila s veľkým náskokom Kresťanskodemokratická únia (CDU) na čele s tamojším krajinským premiérom Borisom Rheinom. Po sčítaní všetkých hlasov tam podľa internetového portálu miestneho volebného úradu získala 34,6 percenta hlasov.



Za ňou skončila krajne pravicová Alternatíva pre Nemecko (AfD) s 18,4 percentom hlasov, ktorá tak predbehla Scholzovu stredoľavicovú Sociálnodemokratickú stranu Nemecka (SPD). Tá získala 15,1 percent hlasov. Podľa agentúry Reuters je takýto výsledok aj osobnou ranou pre nemeckú ministerku vnútra Nancy Faeserovú, ktorá bola líderkou tamojšej kandidáty SPD.



Do hesenského parlamentu sa ešte prebojovali Scholzovi koaliční partneri, a to Zelení so ziskom 14,8 percenta a propodnikteľsky orientovaná Slobodná demokratická strana (FDP) so ziskom päť percent hlasov. Volebná účasť bola 66,1 percenta.



V Bavorsku zostala podľa predbežných výsledkov najsilnejšou stranou Kresťanskosociálna únia (CSU), sesterská strana CDU. Získať by mala 37 percent hlasov, ktoré však pre ňu v tejto spolkovej krajine predstavujú podľa Reuters vôbec najhorší výsledok od roku 1950. Napriek tomu je pravdepodobné, že v Bavorsku bude pokračovať v doterajšej vládnej koalícií s populistickými Slobodnými voličmi (FW), ktorí podľa predbežných výsledkov získali 15,8 percenta hlasov a skončili tak na druhom mieste.



Zelení, ktorí boli dosiaľ v Bavorsku najsilnejšou opozičnou stranou, si zabezpečili 14,4 percenta hlasov, čo oproti predošlým voľbám predstavuje pokles. Naopak výrazné zisky v Bavorsku, rovnako ako aj v Hesensku, zaznamenala AfD, ktorá si podľa predbežných výsledkov zabezpečila 14,6 percenta hlasov.



SPD, ktorej sa vo voľbách v Bavorsku už tradične príliš nedarí, tam získala 8,4 percenta hlasov. FDP získali podľa predbežných výsledkov len tri percentá a do tamojšieho parlamentu sa tak zrejme neodstali.