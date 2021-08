Berlín 31. augusta (TASR) – Nemecko organizuje špeciálnu týždňovú očkovaciu akciu, aby sa zvýšil počet zaočkovaných obyvateľov, pretože pokles záujmu o vakcíny proti ochoreniu COVID-19 vyvoláva obavy. V utorok o tom informovala tlačová agentúra AP.



Vláda oznámila, že vakcíny budú ponúkať a podávať bez vopred dohodnutého termínu na ľahko dostupných miestach ako športové kluby, protipožiarne stanice a lekárne, a to počas týždňa od 13. do 19. septembra.



Tieto lokality budú vymenované na štátnej webovej stránke a propagované na sociálnych médiách s hashtagom „Hier wird geimpft", teda „Tu sa očkuje".



Kancelárka Angela Merkelová vyhlásila, že Nemecko chce proti koronavírusu zaočkovať 75 percent obyvateľov, ale zatiaľ dostalo všetky potrebné dávky iba 60 percent.



„Témou v Nemecku nie je to, že máme príliš málo vakcín, ale že musíme presvedčiť čo najviac ľudí, aby sa dali zaočkovať," povedala Merkelová a dodal: „Žiaľ, so svojou mierou zaočkovania nie sme v Európe na prvých priečkach medzi najlepšími".