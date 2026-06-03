< sekcia Zahraničie
Nemci vyšetrujú mladíka podozrivého z plánovania útoku na synagógu
Polícia neskôr zaistila tri kilogramy pyrotechniky uskladnenej v chlapcovom dome, ako aj jeho elektronické zariadenia.
Autor TASR
Berlín/Augsburg 3. júna (TASR) - Prokuratúra v nemeckom Mníchove v stredu oznámila, že vyšetruje 15-ročného mladíka z Augsburského okresu podozrivého z plánovania útoku na synagógu. Chlapca zatkli, keďže podľa orgánov činných v trestnom konaní sa mu už podarilo zhromaždiť veľké množstvo pyrotechniky a odpáliť podomácky vyrobenú výbušninu. Podľa bavorskej protiteroristickej agentúry je podozrivý sympatizantom teroristickej skupiny Islamský štát (IS). TASR o tom informuje s odvolaním na agentúru DPA.
„Na konci októbra 2025 údajne spôsobil výbuch pomocou podomácky vyrobeného výbušného zariadenia, pri ktorom utrpel zranenia on sám aj ďalšia osoba,“ uviedol hlavný prokurátor Sebastian Murer. Miestny denník Augsburger Allgemeine napísal, že mladík pri explózii prišiel o dva prsty a jeho kamarát utrpel ľahké zranenia.
Polícia neskôr zaistila tri kilogramy pyrotechniky uskladnenej v chlapcovom dome, ako aj jeho elektronické zariadenia.
Advokát podozrivého Moritz Bode uviedol, že jeho klient neplánoval žiadny konkrétny útok. Pripustil však, že mal prístup k materiálu, ktorý by mohol byť nebezpečný. „Zatiaľ nevidím žiadne dôkazy o tom, že bol odhodlaný útok uskutočniť, čo zrejme vyšetrovatelia predpokladajú,“ povedal.
„Na konci októbra 2025 údajne spôsobil výbuch pomocou podomácky vyrobeného výbušného zariadenia, pri ktorom utrpel zranenia on sám aj ďalšia osoba,“ uviedol hlavný prokurátor Sebastian Murer. Miestny denník Augsburger Allgemeine napísal, že mladík pri explózii prišiel o dva prsty a jeho kamarát utrpel ľahké zranenia.
Polícia neskôr zaistila tri kilogramy pyrotechniky uskladnenej v chlapcovom dome, ako aj jeho elektronické zariadenia.
Advokát podozrivého Moritz Bode uviedol, že jeho klient neplánoval žiadny konkrétny útok. Pripustil však, že mal prístup k materiálu, ktorý by mohol byť nebezpečný. „Zatiaľ nevidím žiadne dôkazy o tom, že bol odhodlaný útok uskutočniť, čo zrejme vyšetrovatelia predpokladajú,“ povedal.