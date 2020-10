Otvorenie nového berlínskeho letiska sprevádzajú protesty

Berlín 31. októbra (TASR) - Desiatky klimatických aktivistov z iniciatívy Am Boden bleiben (Zostaňme na zemi) prezlečených za tučniakov protestovali v sobotu dopoludnia v nemeckej metropole Berlín proti otvoreniu nového Letiska Berlin-Brandenburg, známeho pod skratkou BER. Uviedla to agentúra DPA.



Aktivisti sa vydali z Námestia Willyho Brandta k vstupu k novému Terminálu 1. Časť z nich zablokovala schodisko v termináli, pričom si ľahli alebo sadli na zem. Niekoľko aktivistov vyliezlo na strechu vstupnej budovy, odkiaľ sa zlanilo a jeden z nich rozvinul transparent s nápisom "Flieger stoppen statt Klima schrotten" (voľne preložené Namiesto ničenia podnebia radšej zastavte lietadlá). Polícia voči nim zasiahla približne po hodine.



"Naším cieľom je paralyzovať letisko a masívne narušiť jeho otvorenie. Je nemysliteľné, aby sa v čase klimatickej krízy otváralo nové obrovské letisko," cituje DPA jednu z hovorkýň iniciatívy Zostaňme na zemi.



Otvorenie letiska je plánované na 14.00 h. Po pristátí lietadiel spoločností Easyjet a Lufthansa vystúpia s príhovormi okrem ich šéfov aj predseda brandenburskej vlády Dietmar Woidke, berlínsky primátor Michael Müller a spolkový minister dopravy Andreas Scheuer.



Už 21. októbra otvorili na letisku BER vládny terminál, ktorý bude slúžiť pre lety prezidenta, kancelárky a ministrov. Zároveň pôjde o novú vstupnú bránu Berlína pre návštevy zahraničných štátnikov.



Počas uplynulých 26 rokov využívali nemecké vládne lietadlá Letisko Berlín-Tegel, ležiace severozápadne od centra mesta. Toto letisko zatvoria 8. novembra.



Vládna letka stále zostáva na Letisku Kolín/Bonn, ale plánuje sa jej presun do Berlína - nie však skôr než koncom tohto desaťročia, uvádza DPA.



BER je situovaný na juhovýchodnom okraji hlavného mesta. Jeho otvorenie mešká deväť rokov, výstavba sa predražila o najmenej šesť miliárd eur a nepodarilo sa dodržať šesť termínov uvedenia do prevádzky. Nachádza sa pri staršom Letisku Berlin-Schönefeld, ktoré bolo včlenené do nového areálu ako Terminál 5.