Nemecko otvorilo vzdelávací kurz pre imámov

Osnabrück 15. júna (TASR) - V severonemeckom meste Osnabrück otvorili praktický vzdelávací kurz pre budúcich imámov. Tento program čiastočne financovaný nemeckou vládou má zabezpečiť nezávislé vzdelávanie moslimských duchovných v Nemecku, na ktoré nebudú mať vplyv iné krajiny.



Kurz prebiehajúci v nemeckom jazyku je otvorený pre absolventov bakalárskeho študijného programu islamskej teológie alebo podobného zamerania. Na prvých hodinách sa zúčastnilo približne 40 záujemcov, ktorí sa počas dvoch rokov budú venovať recitácii veršov z Koránu, metódam kázania či pastorácii.



Pre potreby študentov novozriadeného Nemeckého islamského kolégia vznikla aj knižnica, ktorú tvorí 12.000 kníh privezených z Egypta.



V Nemecku žije 5,3-5,6 milióna moslimov, čo predstavuje 6,4-6,7 percenta populácie. Prevažná väčšina imámov pôsobiacich v Nemecku absolvovala vzdelávanie v zahraničí, najmä v Turecku.



Vplyv Ankary v nemeckej moslimskej komunite predstavuje dlhodobo chúlostivú záležitosť, ktorá sa vyostrila najmä po pokuse o prevrat v Turecku z roku 2016 a následných rozsiahlych represiách. Niektoré organizácie združujúce tureckých prisťahovalcov v Nemecku so snahami o nezávislé vzdelávanie imámov nesúhlasia.



Zhruba polovicu z 2000-2500 moslimských duchovných pôsobiacich v Nemecku aktuálne zabezpečuje Turecko-islamská únia pre náboženské záležitosti (DITIB), ktorá je pobočkou tureckého štátneho Riaditeľstva pre náboženské záležitosti (Diyanet). Ostatní imámovia prichádzajú do Nemecka prevažne zo severnej Afriky, Albánska a krajín bývalej Juhoslávie.



V roku 2017 vykonala nemecká polícia razie v príbytkoch štyroch imámov - členov DITIB-u, ktorí boli podozriví zo špehovania oponentov či kritikov tureckej vlády v Nemecku.



Zvyčajne prichádzajú do Nemecka na štyri až päť rokov na turistické víza, pričom majú len malé znalosti o miestnej kultúre a zvykoch. "Títo imámovia nehovoria jazykom mladých ľudí, ktorí ani veľmi dobre nerozumejú po turecky," povedal jeden zo študentov tohto kurzu. Zdôraznil, že je dôležité, aby boli imámovia v kontakte s "realitou multikultúrnej spoločnosti, kde bok po boku žijú kresťania, židia, ateisti a moslimovia".



Nemecká kancelárka Angela Merkelová sa po prvý raz vyslovila za spustenie kurzov pre imámov na nemeckom území v roku 2018.