Nemecký minister kritizuje opatrenia Poľska na dovoz obilia z Ukrajiny

Brusel 25. júla (TASR) - Nemecký minister poľnohospodárstva Cem Özdemir v utorok kritizoval poľské obmedzenia na dovoz ukrajinského obilia. Označil ich za manéver v rámci predvolebnej kampane. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



"Nemôže sa stať, že solidarita s Ukrajinou bude oslabená z dôvodu domácej volebnej kampane," povedal Özdemir v Bruseli pred rokovaním ministrov poľnohospodárstva členských krajín EÚ. Jediný, kto sa z týchto opatrení teší, je podľa jeho slov ruský prezident. "Nesmieme však robiť nič, čo Vladimira Putina robí šťastným," povedal. V Poľsku majú byť na jeseň parlamentné voľby, presný termín však ešte nie je známy.



Európska komisia na začiatku júna rozhodla o predĺžení platnosti zákazu dovozu niektorých druhov obilnín z Ukrajiny do 15. septembra. Poľsko, Bulharsko, Maďarsko, Rumunsko a SR však zaviedli už predtým svoje vlastné opatrenia. Reagovali na požiadavky domácich farmárov, ktorí čelia konkurencii ukrajinských produktov. Krajiny chcú tieto opatrenia rozšíriť, ak EK nenájde ďalšie riešenie.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok vyzval na zrušenie obmedzení uvalených v Európe na vývoz ukrajinských poľnohospodárskych produktov po súši, pretože ich preprava po mori je po odstúpení Ruska od obilnej dohody je ohrozená.



Ministri poľnohospodárstva krajín EÚ podľa Özdemira rokujú aj o tom, ako pomôcť Poľsku a ďalším krajinám. Možné riešenie by podľa neho mohlo byť posielať zaplombované produkty do prístavov v baltských krajinách.