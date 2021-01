Nemecko označilo Českú republiku za vysoko rizikovú krajinu

Praha 22. januára (TASR) - Nemecko zaradilo Českú republiku na zoznam epidemicky vysoko rizikových krajín v spojitosti s koronavírusom SARS-CoV-2. Sprísnené opatrenia pre cesty z Česka do Nemecka vstúpia do platnosti o polnoci zo soboty na nedeľu, informovala v piatok spravodajská televízia ČT24.



Pre pendlerov, ktorí pracujú v nemeckej spolkovej krajine Bavorsko, to podľa ČT24 znamená, že zrejme budú musieť mať každých 48 hodín čerstvý test na ochorenie COVID-19. V spolkovej krajine Sasko budú pendleri potrebovať dva povinné testy za týždeň.



Poslanecká snemovňa Parlamentu ČR schválila vo štvrtok návrh komunistov na predĺženie núdzového stavu do 14. februára. Neprešiel tak návrh kabinetu premiéra Andreja Babiša, ktorý žiadal predĺženie núdzového stavu do 21. februára. Minister zdravotníctva ČR Jan Blatný žiadosť vlády v parlamente obhajoval tým, že koronavírus sa v ČR stále prudko šíri, aj keď sa epidémia spomaľuje.



V Česku pribudlo vo štvrtok 7435 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, čo je o 647 menej než pred týždňom, a najmenej 68 úmrtí.



Súhrnný index rizika podľa protiepidemického systému (PES) zostal na úrovni 73 bodov. Takzvané reprodukčné číslo vírusu sa piaty deň po sebe mierne zvýšilo, tentoraz z 0,83 na 0,86, uviedol portál Novinky.cz. Hodnota PES tak už viac ako týždeň zodpovedá štvrtému stupňu pohotovosti, opatrenia v ČR sú však na úrovni piateho stupňa.