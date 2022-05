Nemecko označilo Lavrovove slová o Zelenskom a Hitlerovi za absurdné

Berlín 2. mája (TASR) - Nemecko odsúdilo v pondelok vyhlásenia ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova, ktorý v rozhovore pre taliansku televíziu naznačil, že nacistický vodca Adolf Hitler mal židovský pôvod. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a AFP.



Hovorca nemeckej vlády Steffen Hebestreit označil vyjadrenia Lavrova za absurdné. "Myslím si že, minister zahraničných vecí Lavrov takto šíri ruskú propagandu. Je to absurdné," vyhlásil Hebestreit.



Lavrov sa totiž počas rozhovoru odvysielaného v nedeľu večer snažil obhájiť jeden z cieľov ruskej vojenskej operácie na Ukrajine, ktorý určil ruský prezident Vladimir Putin - a to denacifikáciu Ukrajiny. Podľa Lavrova to, že má ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj židovský pôvod, nepodkopáva pozíciu Putina, pretože aj Hitler "mal židovskú krv". Lavrov zároveň vyhlásil, že tými najzanietenejšími antisemitmi sú väčšinou Židia.



Toto vyhlásenie v pondelok ostro odsúdil aj Izrael a v tejto súvislosti si predvolal ruského veľvyslanca, ktorý mal ozrejmiť izraelskému ministerstvu zahraničných vecí Lavrovove nedeľňajšie vyhlásenia, píše agentúra DPA.



Ku kritike Lavrova sa po šéfovi izraelskej diplomacie Jairovi Lapidovi pridal neskôr aj izraelský premiér Naftali Bennett, ktorý slová šéfa ruskej diplomacie označil za klamstvo. "Cieľom takýchto lží je obviniť samotných Židov z tých najstrašnejších zločinov v dejinách, ktoré boli proti nim spáchané," vyhlásil Bennett.