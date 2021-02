Nemecko označilo Tirolsko a ČR za oblasti výskytu mutácií koronavírusu

Berlín 11. februára (TASR) - Nemecko označilo vo štvrtok rakúsku spolkovú krajinu Tirolsko a Českú republiku za oblasti, v ktorých sa šíria nebezpečné mutácie nového koronavírusu. Vo štvrtok večer to pre viaceré nemecká médiá potvrdil hovorca nemeckého ministerstva vnútra. Informovala o tom agentúra DPA.



Nemecká polícia sa už pripravuje na to, že od polnoci zo soboty na nedeľu obnoví stacionárne kontroly na hraniciach s Českom, píše týždenník Der Spiegel. Na hraniciach s Rakúskom sa takéto kontroly vykonávajú už od tzv. migračnej krízy.



"Obnovenie kontrol na vnútorných hraniciach je nevyhnutné, aby sa čo v najväčšej miere zabránilo tom, že sa vírus dostane do Nemecka," uviedol nemecký rezort vnútra vo vyhlásení. Cieľom je obmedziť cestovanie z Tirolska a ČR do Nemecka na minimum - do krajiny budú môcť ľudia pricestovať len v absolútnych výnimkách a s negatívnym výsledkom testu na koronavírus. Prechod cez hranice budú mať povolený zrejme len pracovníci v zdravotníctve, ošetrovateľských službách či v poľnohospodárstve, povedal pre Deník N český veľvyslanec v Berlíne Tomáš Kafka.



Tento krok nemeckej vlády bol schválený na žiadosť Bavorska a Saska, ktoré hraničia s uvedenými rizikovými regiónmi. Miestni politici už niekoľko dní vyjadrovali obavy z toho, že sa zrejme nákazlivejšie varianty koronavírusu (juhoafrický a britský) z týchto oblastí začnú šíriť i v Nemecku. Viacerí nemeckí politici navrhovali dokonca uzavretie hraníc s ČR a Rakúskom.



Od štvrtka sprísnili režim pre českých pendlerov bavorské prihraničné okresy Tirschenreuth, Cham a Neustadt an der Waldnaab, pripomenul portál Novinky.cz. Pracovníci tak smú cestovať do práce len priamo bez zastávky a následne sa musia vrátiť do ČR.



Nemecko doteraz za oblasti s vysokou mierou šírenia variantov koronavírusu vyhlásilo Britániu, Portugalsko, Írsko, Brazíliu a Juhoafrickú republiku.