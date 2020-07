Nemecko oznámilo povinné testy pre cestujúcich z rizikových oblastí

Berlín 27. júla (TASR) - Cestujúci vracajúci sa do Nemecka z oblastí, ktoré v súčasnosti patria v súvislosti so šírením nového druhu koronavírusu medzi vysokorizikové, sa v budúcnosti budú musieť dať otestovať. Povedal to v pondelok nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn. Informovala o tom agentúra DPA.



Minister ďalej uviedol, že chce využiť svoje právomoci s cieľom "zaviesť povinné testy pre cestujúcich prichádzajúcich z vysokorizikových oblastí". Testy by mali byť bezplatné.



"Musíme zabrániť tomu, aby vracajúci sa cestujúci nakazili ďalšie osoby a vytvárali tým nové reťazce nákazy," povedal Spahn.



Nemecká vláda vyzvala občanov, aby sa správali zodpovedne najmä počas dovoleniek a pomohli tak znižovať počty nakazených, ktoré sa v Nemecku opätovne zvýšili.



Testy na dobrovoľnej báze by mali byť na nemeckých letiskách k dispozícii od najbližšieho víkendu.



Denný nárast prípadov nákazy prekročil v Nemecku koncom minulého týždňa 800, čo spôsobilo znepokojenie. Nemecku sa predtým podarilo priebeh pandémie dostať z veľkej časti pod kontrolu.



Od začiatku pandémie bolo v tejto krajine na ochorenie COVID-19 pozitívne otestovaných najmenej 205.609 ľudí, pripomína DPA.