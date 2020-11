Nemecký parlament posilnil právomoci vlády pri zavádzaní reštrikcií

Na archívnej snímke nemecká kancelárka Angela Merkelová. Foto: TASR/AP

Policajti zasahujú proti demonštrantom, ktorí protestujú pred Brandeburskou bránou v Berlíne proti plánom kancelárky Angely Merkelovej dať vláde právomoc na vymáhanie reštrikcií zacielených na obmedzenie šírenia nového druhu koronavírusu v stredu 18. novembra 2020. Foto: TASR/DPA

Berlín 18. novembra (TASR) - Nemecký parlament v stredu súhlasil s posilnením právomocí vlády pri prijímaní reštrikcií v boji proti pandémii nového koronavírusu. Informovala o tom agentúra DPA.Príslušný návrh legislatívnych zmien z dielne vlády odhlasoval Spolkový snem (Bundestag) v pomere hlasov 415 ku 236; osem poslancov sa hlasovania zdržalo.Kabinet kancelárky Angely Merkelovej bude môcť odteraz prijímať reštrikcie prostredníctvom vládnych nariadení. Opatrenia prijaté týmto spôsobom však budú môcť byť v platnosti najviac štyri týždne.Legislatívu schválila aj horná komora parlamentu (Bundesrat) a svojím podpisom ju spečatil nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier. Do platnosti vstúpi po zverejnení v oficiálnom vestníku.Poslanci tak zmenou legislatívy posilnili právomoci vlády, ktorá teraz bude môcť nariadiť prísnejšie opatrenia, ako sú obmedzenie osobného kontaktu, povinné nosenie rúšok, zákaz konzumácie alkoholu na verejnosti, zatváranie obchodov či zrušenie športových podujatí.Merkelovej kabinet dúfa, že schválené zmeny sťažia pokusy o spochybňovanie zavádzaných reštrikcií prostredníctvom súdov. Kritici z radov opozície sa v tejto súvislosti obávajú porušovania základných občianskych práv.Ešte počas rokovania o povolení sprísnenia reštrikcií v Berlíne protestovalo niekoľko tisícok ľudí, ktorí väčšinou nemali rúška a nedodržiavali fyzické odstupy.Ministerstvo vnútra zakázalo demonštrantov zhromažďovať sa pred budovou Reichstagu a v priľahlých lokalitách, napriek tomu sa však pri postavených zátarasách zhromaždilo zhruba 7000 ľudí, priblížila hovorkyňa berlínskej polície Anja Dierschkeová.Ďalší protest v centre Berlína sa skončil po tom, čo polícia na demonštrantov použila paprikový sprej a vodné delo, ktoré však nemierilo priamo na ľudí, keďže v dave sa nachádzali aj deti. Ďalších tisíc ľudí tiež protestovalo pred rezidenciou nemeckého prezidenta v západnom Berlíne, približuje DPA.Niekoľko účastníkov sa dostalo do potýčky s policajtmi, pričom po nich hádzali fľaše, kamene či petardy, napísala polícia na Twitteri. Dodala, že pri útokoch sa zranilo deväť policajtov.Berlínska polícia zadržala viac ako 100 demonštrantov, spravodajská stanica Deutsche Welle (DW) hovorí o 190 zatknutých. Do počtu zadržaných polícia zarátava aj ľudí, ktorých zaistila len na krátku dobu a následne prepustila, priblížila hovorkyňa polície.V berlínskych uliciach v stredu hliadkovalo zhruba 2200 policajtov, ktorí zaisťovali bezpečnosť v okolí vládnych budov a dohliadali na dodržiavanie epidemiologických reštrikcií.