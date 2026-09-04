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Nemecko pátra po podozrivom zo sabotáží na energetickú infraštruktúru
O zásahu informoval minister vnútra Severného Porýnia-Vestfálska Herbert Reul na spoločnej tlačovej konferencii s nemeckým ministrom vnútra Alexandrom Dobrindtom.
Autor TASR
Düsseldorf 4. septembra (TASR) — Príslušníci špeciálnej zásahovej jednotky nemeckej polície (SEK) v piatok v lese pri mestečku Niederzier v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko prehľadali obytné vozidlo patriace mužovi podozrivému zo spáchania série sabotážnych útokov na energetickú infraštruktúru v Nemecku. Podozrivý sa v ňom však nenachádzal a polícia po ňom ďalej pátra, informuje TASR s odvolaním sa na správy agentúry DPA a denníka Bild.
O zásahu informoval minister vnútra Severného Porýnia-Vestfálska Herbert Reul na spoločnej tlačovej konferencii s nemeckým ministrom vnútra Alexandrom Dobrindtom. Podľa neho sa muž po opustení vozidla pravdepodobne pohybuje pešo a nemal by sa dostať ďaleko. Polícia auto prehľadáva a zaisťuje v ňom možné stopy.
Podozrivým je podľa Reula 48-ročný obyvateľ mesta Gevelsberg. Polícia ho spája s dvoma sabotážnymi útokmi na elektrickú infraštruktúru v Brandenbursku a Severnom Porýní-Vestfálsku. Muž napísal dva listy, v ktorých sa k útokom prihlásil. V jednom z nich, zaslanom redakcii novín Die Tageszeitung, kritizoval využívanie fosílnych palív na výrobu elektrickej energie. Pri prehliadke jeho bytu v Gevelsbergu polícia našla látky používané pri výrobe výbušnín, okrem iného dusičnan draselný a chloristan draselný.
Reul povedal, že neexistujú žiadne dôkazy o tom, že by bol hľadaný muž obzvlášť nebezpečný. Vyšetrovatelia preverujú pravosť jeho priznania aj to, či bol do útokov skutočne zapojený. Skúmajú tiež, či konal sám alebo mal komplicov a či existujú súvislosti s prípadom v Brandenbursku. V súčasnosti je jeho priznanie považované za autentické.
Dobrindt v tejto súvislosti v Düsseldorfe uviedol, že hľadaný muž s veľkou pravdepodobnosťou konal sám a že v prípade útokov na energetickú infraštruktúru ide o „klimatický terorizmus“. Zároveň upozornil, že vyšetrovanie stále pokračuje a motív ani okolnosti útokov zatiaľ nie sú definitívne objasnené.
V Nemecku došlo tento týždeň k viacerým útokom na energetickú infraštruktúru. V utorok ráno niekto zaútočil na elektrické vedenie neďaleko rozvodne Turnow-Preilack v Brandenbursku, ktorá slúži na distribúciu elektriny z tepelnej elektrárne Jänschwalde. Večer v ten istý deň sa cieľom útoku stala rozvodňa v Bergheime v Severnom Porýní-Vestfálsku. V blízkosti oboch miest činu sa našli odpaľovacie zariadenia a pyrotechnika – v Brandenbursku to bolo viac ako 20 rakiet.
Vo štvrtok večer objavil okoloidúci podozrivý predmet pri rozvodni v meste Dormagen v Severnom Porýní-Vestfálsku. Polícia predpokladá, že ide o odpaľovacie zariadenie.
V piatok policajti prehľadali oblasť okolo uhoľnej elektrárne Weisweiler neďaleko Aachenu a rozvodne v Eschweileri. Podozrivý uviedol túto elektráreň v listoch ako ďalšie miesto činu.
Policajná operácia v súvislosti s útokmi prebiehala v piatok aj v spolkovej krajine Sasko. Tamojší minister vnútra Armin Schuster uviedol, že na dvoch miestach boli zaistené štyri objekty. Podľa denníka Bild prebiehajú operácie pri obciach Schleife (okres Görlitz) a Lohsa (okres Bautzen). Ďalšie podrobnosti neboli bezprostredne známe.
O zásahu informoval minister vnútra Severného Porýnia-Vestfálska Herbert Reul na spoločnej tlačovej konferencii s nemeckým ministrom vnútra Alexandrom Dobrindtom. Podľa neho sa muž po opustení vozidla pravdepodobne pohybuje pešo a nemal by sa dostať ďaleko. Polícia auto prehľadáva a zaisťuje v ňom možné stopy.
Podozrivým je podľa Reula 48-ročný obyvateľ mesta Gevelsberg. Polícia ho spája s dvoma sabotážnymi útokmi na elektrickú infraštruktúru v Brandenbursku a Severnom Porýní-Vestfálsku. Muž napísal dva listy, v ktorých sa k útokom prihlásil. V jednom z nich, zaslanom redakcii novín Die Tageszeitung, kritizoval využívanie fosílnych palív na výrobu elektrickej energie. Pri prehliadke jeho bytu v Gevelsbergu polícia našla látky používané pri výrobe výbušnín, okrem iného dusičnan draselný a chloristan draselný.
Reul povedal, že neexistujú žiadne dôkazy o tom, že by bol hľadaný muž obzvlášť nebezpečný. Vyšetrovatelia preverujú pravosť jeho priznania aj to, či bol do útokov skutočne zapojený. Skúmajú tiež, či konal sám alebo mal komplicov a či existujú súvislosti s prípadom v Brandenbursku. V súčasnosti je jeho priznanie považované za autentické.
Dobrindt v tejto súvislosti v Düsseldorfe uviedol, že hľadaný muž s veľkou pravdepodobnosťou konal sám a že v prípade útokov na energetickú infraštruktúru ide o „klimatický terorizmus“. Zároveň upozornil, že vyšetrovanie stále pokračuje a motív ani okolnosti útokov zatiaľ nie sú definitívne objasnené.
V Nemecku došlo tento týždeň k viacerým útokom na energetickú infraštruktúru. V utorok ráno niekto zaútočil na elektrické vedenie neďaleko rozvodne Turnow-Preilack v Brandenbursku, ktorá slúži na distribúciu elektriny z tepelnej elektrárne Jänschwalde. Večer v ten istý deň sa cieľom útoku stala rozvodňa v Bergheime v Severnom Porýní-Vestfálsku. V blízkosti oboch miest činu sa našli odpaľovacie zariadenia a pyrotechnika – v Brandenbursku to bolo viac ako 20 rakiet.
Vo štvrtok večer objavil okoloidúci podozrivý predmet pri rozvodni v meste Dormagen v Severnom Porýní-Vestfálsku. Polícia predpokladá, že ide o odpaľovacie zariadenie.
V piatok policajti prehľadali oblasť okolo uhoľnej elektrárne Weisweiler neďaleko Aachenu a rozvodne v Eschweileri. Podozrivý uviedol túto elektráreň v listoch ako ďalšie miesto činu.
Policajná operácia v súvislosti s útokmi prebiehala v piatok aj v spolkovej krajine Sasko. Tamojší minister vnútra Armin Schuster uviedol, že na dvoch miestach boli zaistené štyri objekty. Podľa denníka Bild prebiehajú operácie pri obciach Schleife (okres Görlitz) a Lohsa (okres Bautzen). Ďalšie podrobnosti neboli bezprostredne známe.