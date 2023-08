Nemecko: Patrioty môžu ostať v Poľsku do konca roka

Berlín 8. augusta (TASR) - Nemecko ponúklo Poľsku predĺženie nasadenia svojich systémov protivzdušnej obrany Patriot, a to do konca kalendárneho roka. Oznámilo to v utorok nemecké ministerstvo obrany, uvádza TASR na základe správy agentúry Reuters.



"Predĺženie (nasadenia týchto systémov) po konci roka 2023 sa nepredpokladá," informoval zmienený rezort. Od roka 2024 by totiž tieto patrioty mali podľa ministerstva "významne prispieť" k silám rýchlej reakcie NATO, uvádza agentúra AFP.



Spoločne s troma systémami Patriot je od začiatku roka v poľskom meste Zamošč ležiacom približne 50 kilometrov od ukrajinských hraníc dislokovaných aj približne 300 nemeckých vojakov, ktorí ochraňujú toto mesto a jeho dôležité železničné spojenie s Ukrajinou.



Dôvodom takéhoto nasadenia bola zblúdená ukrajinská raketa, ktorá vlani v novembri zasiahla poľskú dedinu Przewodów ležiacu v tejto pohraničnej oblasti. Incident, pri ktorom prišli o život dvaja poľnohospodárski robotníci, vyvolal obavy z toho, že vojna s Ruskom presiahne hranice Ukrajiny.



Nemecký minister obrany Boris Pistorius počas svojej júlovej návštevy Zamošču bezprostredne nereagoval na žiadosť svojho poľského rezortného kolegu Mariusza Blaszczaka o predĺženie nasadenia patriotov, ktoré mali pôvodne v tomto meste zostať len do konca júna.



Samotný Blaszczak pritom spočiatku odmietal ponuku Nemecka na nasadenie patriotov a Berlín namiesto toho vyzýval, aby ich poslal na Ukrajinu. Neskôr však s ich nasadením v Poľsku súhlasil a Nemecko zároveň poslalo patrioty aj Kyjevu.



Vzťahy medzi Berlínom a poľskou vládnucou nacionalistickou stranou Právo a spravodlivosť (PiS) sú napäté, pripomína Reuters. Rozchádzajú sa totiž v mnohých otázkach, a to od dodávok zbraní Kyjevu až po dohodu EÚ o migrácii, ktorú Varšava neprijala.