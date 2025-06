Nemecko: Pistorius plánuje návrh zákona, ktorý zjednoduší odvody

Berlín 23. júna (TASR) - Nemecký minister obrany Boris Pistorius pripravuje návrh zákona, ktorého cieľom je zatraktívniť vojenskú službu. Zahŕňa aj mechanizmy na prípadné obnovenie povinnej vojenskej služby, ak by počet dobrovoľníkov nebol dostatočný, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.



Šéf rezortu obrany pre nemeckú televíziu ARD v nedeľu povedal, že spočiatku sa bude pozornosť venovať hlavne dobrovoľnej službe. Podľa jeho slov je však cieľom zákona predstaviť dve ustanovenia, ktoré by sa mohli aktivovať, ak by počet dobrovoľníkov nepostačoval.



Nemecko zrušilo brannú povinnosť v roku 2011. Pre znižujúci sa personálny stav v nemeckých ozbrojených silách však diskusia o opätovnom zavedení určitej formy povinnej služby nabrala na vážnosti. Ozbrojené sily potrebujú v súčasnosti 60.000 ďalších príslušníkov v aktívnej službe. Pistorius ju preto plánuje zatraktívniť a zlepšiť platové a životné podmienky dobrovoľníkov.



Okrem toho je podľa ministra dlhodobým cieľom krajiny vytvoriť záložné sily v počte 200.000 ľudí. Takýto cieľ by si však mohol vyžiadať odvody, ak by dobrovoľná vojenská služba nestačila. Pistorius uviedol, že v takom prípade by nemal byť potrebný nový zdĺhavý legislatívny proces. Šéf obrany zdôraznil, že ešte neurobil konečné rozhodnutie, no „nemôže to vylúčiť“.