Pivný festival Oktoberfest 2020 zrušili pre koronavírus

Mníchov 21. apríla (TASR) - Nemecký pivný festival Oktoberfest je tento rok zrušený a nebude sa konať, lebo riziko šírenia nového typu koronavírusu "je príliš vysoké". V utorok to oznámil premiér nemeckej spolkovej krajiny Bavorsko Markus Söder.



Svetoznáme podujatie na oslavu piva sa koná každý rok v bavorskej metropole Mníchov od konca septembra do októbra a podľa očakávania malo prilákať dva milióny zahraničných návštevníkov, uviedla agentúra AFP.



Söder vyhlásil, že tento rok by bolo jeho konanie príliš nebezpečné, lebo na ochorenie COVID-19 spôsobované koronavírusom "neexistuje očkovacia látka".



Riziko by bolo príliš vysoké dokonca aj s ochrannými rúškami a pri dodržiavaní sociálneho odstupu, zdôraznil bavorský premiér. Dodal, že "žiť s koronavírusom znamená žiť opatrne".



Malo ísť už o 187. ročník Oktoberfestu, termín konania bol 19. september až 4. október, spresnila agentúra DPA. "Je to bolestné, neuveriteľne smutné," povedal ešte Söder na tlačovej konferencii po boku so starostom Mníchova Dieterom Reiterom.



Obaja však dúfajú, že slávnosť piva, na ktorú prichádzajú ľudia z celého sveta, sa bude konať v roku 2021.