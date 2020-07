Pivovar pozastavil výrobu piva, na komíne sa mu uhniezdili bociany

Bad Windsheim 31. júla (TASR) - Pivovar v nemeckej spolkovej krajine Bavorsko bol nútený pozastaviť výrobu piva, pretože sa na jednom z jeho komínov uhniezdila rodina bocianov. V piatok o tom informovala tlačová agentúra AFP.



Bociany, ktoré sú v Nemecku chránené, si hniezdo na pivovare Zwanzger v dedine Uehlfeld postavili už začiatkom jari, povedal sladovník Christian Zwanzger.



Bociany sa často každoročne vracajú na rovnaké miesto, aby si tam postavili hniezdo a dedinu Uehlfeld dlhodobo vyhľadávajú.



"Jedno (hniezdo) sme už mali vlani (na streche) a keď sa mladé bociany vracajú, často priletia na to isté miesto. Hľadali si tak (opäť) miesto na stavbu hniezda a postavili si ho na komíne pivovaru," dodal Zwanzger.



On aj jeho spolupracovníci mali v pláne najskôr počkať, kým bude hniezdo hotové a následne ho z komína preniesť na iné miesto. Plány im však zhatila pandémia koronavírusu, pre ktorú Nemecko práve v tom čase prijalo prísne obmedzenia pohybu ľudí.



Na špecialistov, ktorých pomoc bola zaobchádzaní s hniezdom nevyhnutná, keďže sa v ňom medzičasom vyliahli mladé bociany, tak museli čakať až doteraz. Pivovar teraz dúfa, že hniezdo sa mu podarí s ich pomocou presťahovať už na budúci týždeň.



Medzitým sa mu však rýchlo míňajú zásoby piva - a dokonca aj keď pivo začne na budúci týždeň opäť variť, nebude hotové skôr než v polovici septembra.



Zwanzger však pre to nie je roztrpčený. "Bociany k nám veľmi rady prichádzajú. Tu v Uehlfelde máme okolo 35 hniezd," dodal.



Samotné bociany si život na streche pivovaru podľa agentúry AFP očividne užívajú, veselo tam klepocú zobákmi a strážia svoje hniezdo bez ohľadu na problémy, ktoré spôsobujú pivovaru.