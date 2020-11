Nemecko odsúdilo plán Ruska uvaliť sankcie za kauzu Navaľného

Berlín 13. novembra (TASR) - Nemecká vláda v piatok označila za "neodôvodnené" plány Ruska uvaliť odvetné sankcie proti nemeckým a francúzskym predstaviteľom v súvislosti s otravou ruského opozičného politika Alexeja Navaľného. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Hovorca kancelárky Angely Merkelovej Steffen Seibert tým reagoval na štvrtkové vyhlásenie ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova, že Kremeľ potvrdzuje, že čoskoro oznámi Nemecku aj Francúzsku nové sankcie voči nim.



Lavrov označil krok Kremľa za odpoveď na krok Európskej únie, ktorá v októbri zaviedla sankcie proti viacerým ruským predstaviteľom.



EÚ argumentovala, že augustové otrávenie Navaľného sa nemohlo stať bez spoluúčasti bezpečnostných služieb Moskvy.



"Rusko má k dispozícii všetky prostriedky, aby sa dostalo na kĺb tohto zločinu, a namiesto toho zavádza sankcie proti predstaviteľom iných štátov," povedal hovorca Seibert.



Trestajúce opatrenia Moskvy označil za "neoprávnené a neprimerané". Podľa Seiberta Rusko "ignoruje fakt, že o vyriešenie prípadu je medzinárodný záujem".



Namiesto toho Moskva "robí z prípadu len problém v dvojstranných vzťahoch s Nemeckom a Francúzskom".



Aktivistovi proti korupcii Navaľnému (44) prišlo nevoľno a upadol do kómy, keď 20. augusta lietadlom cestoval z Tomska do Moskvy. Piloti lietadla urgentne pristáli v sibírskom meste Omsk, kde Navaľného hospitalizovali na jednotke intenzívnej starostlivosti toxikologického oddelenia. O dva dni - 22. augusta - povolili lekári Navaľného prevoz špeciálnym lietadlom do Nemecka, kde sa liečil v berlínskej klinike Charité. Z nemocnice ho prepustili 23. septembra. Naďalej je v Nemecku.



Experti v Nemecku dospeli k záveru, že Navaľného otrávili nervovoparalytickou látkou zo skupiny novičok, vyvinutou pôvodne za čias Sovietskeho zväzu. Tieto závery nemeckých expertov potvrdili aj laboratóriá vo Švédsku a Francúzsku.



Navaľnyj vyhlásil, že je presvedčený, že jeho otravu schválil ruský prezident Vladimir Putin. Kremeľ rázne popiera akúkoľvek spoluúčasť a obviňuje Nemecko, že odmieta spolupracovať na vyšetrení prípadu.



Lavrov vo štvrtok dodal, že bez poskytnutia dôkazov má Moskva "dôvod myslieť si", že nervovoparalytická látka sa mohla dostať do tela Navaľného počas letu do berlínskej nemocnice Charité alebo už počas jeho pobytu v Nemecku.



Navaľného hovorkyňa Kira Jarmišová nazvala výrok, že Navaľného otrávili v Nemecku, za "najidiotickejšie zo všetkých".