Plánovaný prejav člena AfD v Nemecku k holokaustu vyvolal kritiku

Berlín 24. januára (TASR) - Plánovaný prejav politika z krajne pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu (27.1.) v meste Freital vyvolal ostrú kritiku zo strany predstaviteľov komunity preživších. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Christoph Heubner, viceprezident Medzinárodného osvienčimského výboru, vyjadril presvedčenie, že pre preživších holokaustu je zapojenie člena AfD do spomienkovej udalosti vo Freitale nehanebné a hrozné.



Miestnu odnož AfD v spolkovej krajine Sasko označil za krajne pravicovú extrémistickú skupinu, ktorej členovia šíria nenávistnú ideológiu, čím stigmatizujú ľudí.



Heubner tiež upozornil na vyjadrenia politikov z AfD, ktorí v minulosti zľahčovali a bagatelizovali zločiny nacistického Nemecka alebo sa snažili vykresliť nacistickú minulosť ako nepodstatnú.



Freital, ktorý sa nachádza na juhozápadnom predmestí Drážďan, už roky organizuje prejavy na Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu na základe rotačného pravidla medzi členmi mestského zastupiteľstva.



Tento rok je na rade AfD, ktorá má v zastupiteľstve osem z 34 kresiel. Zastupiteľstvo na mimoriadnom zasadnutí v pondelok odhlasovalo, že sa bude držať pôvodného plánu, a síce vystúpenia krajne pravicovej strany.



"Či sa to niekomu páči, alebo nie, strana AfD bola demokraticky zvolená do mestskej rady," povedal starosta Freitalu Uwe Rumberg, "a namiesto toho, aby sme naďalej rozdeľovali a využívali verejnú spomienku alebo ju stavali do tieňa ideológie, očakávam, že sa všetci pokojne a dôstojne zúčastnia na pietnej spomienke."



V opačnom prípade bude podľa neho spomienka na obete nacistickej tyranie a perzekúcie zatlačená do úzadia.



Antje Feiksová, poslankyňa z krajne ľavicovej Die Linke v Sasku, ostro kritizovala konanie mesta a označila účasť AfD na podujatí za absolútne neprijateľnú.



V Nemecku sa už vyše týždňa konajú protesty proti AfD a pravicovému extrémizmu. Cez víkend sa ich zúčastnilo viac ako 900.000 ľudí.



Vyvolali ich nedávne odhalenia nezávislého investigatívneho portálu Correctiv o tajnom stretnutí pravicových extrémistov vrátane vysokopostavených činiteľov AfD, na ktorom sa údajne diskutovalo o plánoch na "remigráciu", respektíve masové deportácie migrantov a "neasimilovaných občanov". Takéto deportácie by sa podľa účastníkov mali týkať nedostatočne prispôsobených migrantov vrátane tých, ktorí sú držiteľmi nemeckých pasov.



K tomuto odhaleniu a následnej vlne protestov došlo v období, keď v krajine narastajú preferencie AfD, a to pred troma dôležitými krajinskými voľbami, ktoré sa uskutočnia v septembri vo východonemeckých spolkových krajinách Durínsko, Sasko a Brandenbursko.