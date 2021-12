Nemecko plánuje do 7. januára zaočkovať aspoň prvou dávkou 80 % ľudí

Berlín 23. decembra (TASR) - Vláda nového nemeckého spolkového kancelára Olafa Scholza chce dosiahnuť, aby bolo do 7. januára zaočkovaných proti koronavírusu aspoň prvou dávkou vakcíny 80 percent obyvateľov krajiny. Informovala o tom v stredu agentúra DPA s odvolaním sa na hovorcu nemeckej vlády Steffena Hebestreita.



V súčasnosti je v Nemecku prvou dávkou zaočkovaných 61,2 milióna ľudí, čo predstavuje 73,6 percenta tamojšej populácie. Na dosiahnutie želaných 80 percent je tak potrebné do 7. januára zaočkovať ešte ďalších 5,3 milióna ľudí.



Scholz má 7. januára absolvovať rokovanie s premiérmi nemeckých spolkových krajín o ďalšom postupe proti pandémii.



Nemecký minister zdravotníctva Karl Lauterbach v stredu oznámil, že v boji proti pandémii koronavírusu bude potrebná aj štvrtá dávka vakcíny. Dôvodom je podľa jeho slov nákazlivejší koronavírusový variant omikron.



Minister dodal, že Nemecko si objednalo 80 miliónov dávok vakcíny vyrobenej spoločnosťou BioNTech, špeciálne cielenej na omikron, a doručené by mali byť v apríli alebo máji.



Nemecko si tiež objednalo štyri milióny dávok novoschválenej vakcíny od spoločnosti Novavax, ktorá je pokladaná za prijateľnejšiu pre ľudí nedôverujúcich vakcínam, a aj 11 miliónov dávok novej očkovacej látky od firmy Valneva, ktorá čaká na povolenie uvedenia na trh, oznámil tiež Lauterbach.



Minister zdravotníctva sa vyslovil aj za povinné očkovanie pre všetkých obyvateľov. Povedal, že bez neho nebude možné dlhodobo zvládať nasledujúce vlny nákazy.