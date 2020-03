Nemecko plánuje do vlasti prepraviť svojich občanov zo zahraničia

Berlín 17. marca (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas spustil v utorok akciu na návrat tisícov nemeckých občanov, ktorí uviazli v zahraničí v dôsledku cestovných obmedzení súvisiacich so šírením koronavírusu SARS-CoV-2. Informovala o tom agentúra DPA.



Maas v utorok v Berlíne oznámil, že urobí všetko pre to, aby bol týmto ľuďom v najbližších dňoch umožnený návrat do Nemecka. Na tieto účely bude vyčlenených okolo 50 miliónov eur. Najviac zasiahnuté krajiny, z ktorých budú nemeckí občania prioritne evakuovaní, sú podľa Maasa Maroko, Dominikánska republika, Filipíny, Egypt a Maldivy.



"Musíme zabrániť tomu, aby v zahraničí uviazli ďalší Nemci. Preto sme sa rozhodli odteraz vystríhať pred všetkými turistickými cestami do zahraničia. Prosím, zostaňte doma. Pomôže to vám, ako aj ostatným," citoval Maasa denník Süddeutsche Zeitung. Varovanie pred cestami platí pre celý svet, dodal.



Nemecká vláda v pondelok vyhlásila, že zatvorené zostanú všetky obchody, ktoré nie sú nutné pre každodenný život, a zakázala aj náboženské zhromaždenia. Zatvorené sú aj športoviská, múzeá, kiná, bary, kluby a iné voľnočasové zariadenia.



Nemecká kancelárka Angela Merkelová a prezident Frank-Walter Steinmeier vyzvali Nemcov, aby zrušili všetky dovolenky doma a v zahraničí a zdržiavali sa doma.



V Nemecku je viac než 6900 infikovaných osôb a 16 ľudí ochoreniu COVID-19 podľahlo. Takmer 2500 prípadov hlási najviac postihnutá spolková krajina Severné Porýnie-Vestfálsko.