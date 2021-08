Nemecko plánuje na jeseň sprísniť obmedzenia pre nezaočkovaných

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Berlín 4. augusta (TASR) - Nemecká vláda plánuje od jesene rozsiahle obmedzenia pre ľudí nezaočkovaných proti ochoreniu COVID-19. Od polovice októbra by sa mali zrušiť i bezplatné testy na koronavírus, ako vyplýva zo správy ministra zdravotníctva Jensa Spahna určenej pre spolkové krajiny a Spolkový snem, ktorý mali k nahliadnutiu nemecké médiá a agentúra DPA.Nepočíta sa ale s natoľko tvrdými obmedzeniami, aké v krajine prijali počas uplynulých vĺn nákazy.citoval v stredu zo správy rezortu zdravotníctva denník Die Welt.Nevyhnutné je ale zachovanie základných opatrení, akými sú dodržiavanie odstupu, hygienických pravidiel a nosenie rúšok - konkrétne v uzavretých priestoroch, kde sa stretáva veľký počet ľudí, pričom sa nevie, či sú zaočkovaní alebo nie.Tieto opatrenia budú pritom platiťnákazy. Povinnosť nosiť medicínske rúška -- má zostať v platnosti minimálne do jari budúceho roku, a to najmä v prostriedkoch verejnej dopravy a obchodoch.Od začiatku, respektíve polovice septembra by mala byť podľa návrhu ministerstva účasť na podujatiach v celom Nemecku možná len pre očkovaných, testovaných alebo ľudí po prekonaní ochorenia COVID-19. Vzťahovať sa to má konkrétne na vnútorné sedenie reštaurácií, hotely, služby, šport, vnútorné akcie, ako aj veľkokapacitné podujatia vonku či vnútri. V prípade, že dôjde k zhoršeniu pandemickej situácie, môže dôjsť dokonca k obmedzeniu či vylúčeniu účasti neočkovaných osôb z podujatí a gastronomických prevádzok.Cieľom je nielen zamedzenie preťaženia nemocníc, ale aj, uvádza denník Berliner Morgenpost. Okrem šírenia variantu delta a prírastku infikovaných po návrate z dovoleniek menuje ministerstvo dva ďalšie dôvody, prečo hrozí štvrtá vlna pandémie - obyvateľstvo už pri stretávaní sa takmer nedodržiava obmedzenia a počas jesene a zimy sa znova očakáva vyššia sezónna miera šírenia vírusu.Plánované zrušenie bezplatných rýchlotestov ministerstvo odôvodňuje argumentom, že v súčasnosti majú už všetci možnosť dať sa zaočkovať. Nárok na testy zdarma budú mať ale naďalej osoby, ktoré sa nemôžu dať zaočkovať, tehotné ženy, deti a mladiství.Ďalšie kolo rokovaní nemeckej kancelárky Angely Merkelovej s premiérmi spolkových krajín o ďalšom postupe v boji proti pandémii sa bude konať 10. augusta.