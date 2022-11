Nemecko plánuje od budúceho roka 49-eurový mesačný lístok na dopravu

Berlín 2. novembra (TASR) - Nemecká vláda a spolkové krajiny sa v stredu dohodli na zavedení nástupcu 9-eurového mesačného cestovného lístka na regionálnu dopravu, ktorý platil počas leta. Tzv. "Deutschlandticket", ktorý bude možné využívať vo vlakoch či autobusoch, bude platný v celom Nemecku a bude stáť 49 eur na mesiac. Počíta sa s tým, že ľudia by si ho mohli zakúpiť zrejme už od začiatku budúceho roka. S odvolaním sa na vládne zdroje o tom informovala agentúra DPA a magazín Der Spiegel.



Zavedenie lístka sa plánuje "čo najskôr" - platiť by mohol už od 1. januára 2023. Minister dopravy Volker Wissing ako aj regionálni šéfovia rezortov dopravy by mali navyše v krátkom čase vypracovať koncepty na modernizáciu verejnej dopravy.



Počiatočná cena 49 eur sa môže časom zvýšiť. Predplatné tohto lístka bude možné zrušiť každý mesiac.



Vláda poskytne na náklady spojené s týmto cestovným lístkom 1,5 miliardy eur; rovnakou sumou prispejú aj spolkové krajiny. Vláda chce okrem toho dať k dispozícii ďalšiu miliardu eur ročne na regionálny rozvoj miestnej dopravy.



Cieľom pilotného deväťeurového lístka, ktorý platil v júni, júli a auguste, bolo presvedčiť ľudí, aby využívali ekologickejšiu verejnú dopravu, znížili spotrebu benzínu a pomohli tak v boji proti inflácii. Zakúpili si ho milióny ľudí.