Nemecko plánuje poskytnúť 25 miliónov eur obetiam útoku v Magdeburgu

Berlín 25. januára (TASR) - Obete útoku, ku ktorému došlo vlani na vianočnom trhu v nemeckom Magdeburgu, by mohli dostať finančnú pomoc vo výške 25 miliónov eur z fondu zriadeného nemeckou vládou. V sobotu o tom informovala hovorkyňa ministerstva spravodlivosti, píše TASR podľa správy agentúry DPA.



Hovorkyňa potvrdila, že ministerstvo požiadalo Spolkový snem (Bundestag) o schválenie prostriedkov. Komisár spolkovej vlády pre obete extrémistických a teroristických útokov odhaduje, že útok postihol viac ako 700 ľudí.



Minister spravodlivosti, dopravy a digitálnych záležitostí Volker Wissing oznámil finančnú podporu už v polovici januára. "Náš štát musí stáť pri obetiach," povedal vtedy pre agentúru DPA. Podľa Wissinga by však nemalo záležať na tom, či sa krutý útok v Magdeburgu klasifikuje ako teroristický čin alebo nie.



K útoku došlo 20. decembra, keď 50-ročný Tálib al-Abd al-Muhsin krátko po 19.00 h v prenajatom vozidle vrážal do ľudí na vianočných troch. Jeho čin si vyžiadal šesť mŕtvych (päť žien vo veku od 45 do 75 rokov a deväťročného chlapca) a 299 zranených. Policajti muža bezprostredne po útoku zadržali. Motív jeho konania ostáva neobjasnený.