Nemecko plánuje sprísniť pravidlá vstupu do krajiny

Berlín 12. januára (TASR) - Nemecko plánuje v súvislosti so šírením dvoch nových mutácií koronavírusu sprísniť podmienky vstupu do krajiny. Vyplýva to z utorňajšieho návrhu rezortu zdravotníctva, ktorý mal k nahliadnutiu magazín Der Spiegel.



Cieľom je zintenzívniť obmedzenia vstupu do Nemecka najmä z Británie, Írska a Juhoafrickej republiky (JAR), kde sa objavili agresívnejšie sa šíriace mutácie koronavírusu. Pasažieri z týchto krajín budú môcť od štvrtka 14. januára do Nemecka pricestovať len s negatívnym výsledkom testu, ktorý nebude starší ako 48 hodín.



Sprísnené pravidlá sa budú ale vzťahovať aj na krajiny, ktorých týždňová incidencia infikovaných presahuje hodnotu 200 na 100.000 obyvateľov. Sprísnené pravidlá by mali platiť až do konca marca.



Aerolínie by to, či majú cestujúci k dispozícii negatívny test, mali kontrolovať už pri registrácii na letiskách. Týždenník Der Spiegel pritom konštatuje, že hornú hranicu počtu nakazených prekračujú pritom mnohé krajiny: napríklad USA majú sedemdňovú incidenciu na úrovni 517, Británia 600, JAR 220 a Švajčiarsko 270.



V návrhu rezortu zdravotníctva sa uvádza, že koronavírus sa v Nemecku naďalej šíri najmä z dôvodu cestovania z rizikových oblastí mimo krajiny. Potrebná je "jednotná testovacia povinnosť pre vstup (do krajiny)", aby mali úrady informácie o prichádzajúcich už priamo pri prekročení hraníc, uvádza sa v návrhu. Je nevyhnutné zastaviť "nekontrolované donášky zo zahraničia", píše ministerstvo.



Okrem povinnosti otestovať sa musia cestujúci pred vstupom do Nemecka vyplniť tiež online registráciu. Jej cieľom je, aby mohli zdravotnícke úrady kontrolovať, či ľudia dodržiavajú 10-dňovú karanténu. Tú je možné ukončiť po opätovnom absolvovaní testu po piatich dňoch a obdržaní negatívneho výsledku.



Výnimky by mali podľa návrhu platiť pre tých, čo cez Nemecko len prechádzajú alebo v rizikovej krajine prestupovali na iný let, ako aj pre diplomatov, politikov, ako aj ľudí dochádzajúcich za prácou či štúdiom.



Minister zdravotníctva Jens Spahn taktiež navrhuje, aby ľudia s nemeckou, ale aj zahraničnou SIM-kartou dostali pri vstupe do krajiny na svoj mobilný telefón správu s informáciami o aktuálnych pravidlách týkajúcich sa koronavírusu.