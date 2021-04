Nemecko plánuje stiahnuť svojich vojakov z Afganistanu rýchlejšie

Berlín 21. apríla (TASR) - Nemecké ministerstvo obrany v stredu oznámilo, že plánuje stiahnuť svojich vojakov z Afganistanu rýchlejšie, než pôvodne chcelo, a to už do začiatku júla. Vyhlásenie Berlína prišlo po tom, čo Spojené štáty oznámili stiahnutie svojich síl do 11. septembra, keď bude 20. výročie teroristických útokov al-Káidy na území USA. Informácie priniesli tlačové agentúry AFP a DPA.



"Súčasné úvahy sú také..., že sa skráti obdobie sťahovania. Uvažuje sa nad 4. júlom ako konečným termínom stiahnutia," povedal hovorca ministerstva a zdôraznil, že rozhodnutie urobí Severoatlantická aliancia (NATO).



Nemecká ministerka obrany Annegret Krampová-Karrenbauerová predtým určila ako konečný termín nemeckého sťahovania polovicu augusta.



NATO sa minulý týždeň dohodlo, že začne sťahovať svojich vojakov z Afganistanu od 4. mája.



Výcvikovú a podpornú misiu NATO s 9600 príslušníkmi, do ktorej patria aj americkí vojaci a ktorá mimoriadne závisí od vojenských kapacít Washingtonu, tvoria vojaci z 36 členských štátov NATO a partnerských krajín.



Nemecko s 1100 vojakmi má v Afganistane druhý najväčší kontingent po USA.



Hovorca ministerstva zdôraznil logistickú náročnosť sťahovania, pretože väčšina vybavenia a výzbroje sa musí vrátiť do Nemecka letecky. Podľa skorších plánov sa časť vybavenia mala nechať v Afganistane, pričom to, ktoré je pokladané za bezpečnostné riziko, by sa zničilo.



Sťahovanie sa plánuje napriek patovej situácii v mierových rozhovoroch medzi militantným hnutím Taliban a afganskou vládou.



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken obhajoval rozhodnutie USA odísť z Afganistanu najneskôr do 11. septembra s tým, že hrozba terorizmu sa presunula inde a zdroje treba presmerovať na iné výzvy, ako napríklad Čína a pandémia.