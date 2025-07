Nemecko plánuje summit o migrácii na najvyššom vrchu krajiny

Berlín 5. júla (TASR) – Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt organizuje rozhovory s kolegami zo susedných krajín o sprísnení európskej migračnej politiky. Uskutočnia sa 18. júla na najvyššej hore Nemecka, oznámila v piatok hovorkyňa jeho rezortu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Plánované stretnutie na vrchu Zugspitze (2962 metrov nad morom) na hranici Bavorska a Rakúska má za cieľ „spoločne poskytnúť dôležitý impulz pre prísnejšiu európsku migračnú politiku“, uviedla hovorkyňa ministerstva.



Okrem ministrov vnútra z Francúzska, Poľska, Rakúska, Dánska a Českej republiky pozvali na schôdzku eurokomisára pre vnútorné veci a migráciu Magnusa Brunnera. Témami rozhovorov budú aj deportácie a to, ako lepšie bojovať proti prevádzačstvu.



Členské štáty EÚ dlho diskutujú o sprísnení dohodnutých nových pravidiel spoločného európskeho azylového systému (CEAS), ktorého reforma má vstúpiť do platnosti v roku 2026. Viaceré krajiny žiadajú z reformy vypustiť ustanovenie o tom, že žiadatelia o azyl nemôžu byť vyhostení do štátu mimo EÚ, ak nemajú s týmto štátom konkrétne väzby, priblížila DPA.